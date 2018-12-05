الان تتابع سعود آل سويلم : دورينا “مو كيرم” طبقوا اللوائح والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365 - عبدالمجيد بن طالب:

صرح رئيس نادي النصر الأستاذ سعود آل سويلم عبر حسابه الرسمي بتويتر عن الاحتجاج الذي رفعه النادي ضد فريق الوحدة بمشاركة لاعبان ( مواليد ) في المباراة التي جمعت الفريقين وانتهت بخسارة النصر بهدفين مقابل هدف.

وقال :” ‏نبي دورينا واحد من افضل عشرة في العالم، وهالشيء ما يصير الا بأنظمة وقوانين ولوائح صارمة على الكل، تراه مو (دوري كيرم) كل شوي واحد يفتي ويعطينا انظمة جديدة، النصر ما يبي الا تطبيق القانون”.

وأضاف : ” ‏النمر لاعب مواليد، وكل اللي يتابعون الدوري السعودي يدرون انه لاعب مواليد، وشلون صار سعودي!!!! الاتحاد السعودي ماله حق يعطي جنسية بلد، يطبق قوانين ولوائح كرة القدم فقط” .

وذكر أن ‏ادارة النصر تطالب بتطبيق اللوائح، ومواد اللوائح واضحة، ثلاث نقاط للنصر بسبب الخطأ اللي وقع فيه الوحدة او ايا كان لا يهمنا، المهم انه خالف اللائحة.

وشدد أن ‏إدارة النصر تطالب بتطبيق اللوائح، ومواد اللوائح واضحة، ” ثلاث نقاط للنصر بسبب الخطأ اللي وقع فيه الوحدة او ايا كان لا يهمنا، المهم انه خالف اللائحة”.

وأردف رئيس ‏مجلس ادارة نادي النصر :”وانا كرئيس مؤتمنون على النادي امام جماهيره وامام رئيس هيئة الرياضة ولانريد الا تطبيق اللوائح فقط”.

واختتم قائلا :”اطالب اتحاد الكرة بتوضيحات كيف تم تسجيل النمر كلاعب سعودي؟! وهل ادارة الوحدة قدمت اوراق ووثائق غير صحيحة او مضللة؟”.