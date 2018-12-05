الامارات | البطولة العربية للشطرنج تختتم اليوم.. وسالم يقترب من اللقب

شكرا لقرائتكم خبر عن البطولة العربية للشطرنج تختتم اليوم.. وسالم يقترب من اللقب والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - سالم عبدالرحمن. من المصدر

يُسدل، اليوم، الستار على منافسات البطولة العربية للشطرنج للرجال والسيدات، المقامة على كأس زايد، تحت رعاية سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، والتي انطلقت منافساتها في الـ27 من الشهر الماضي، بمشاركة 56 لاعباً ولاعبة من 17 دولة عربية.

وسيشهد اليوم الأخير مباريات الجولة التاسعة والأخيرة، يتبعها حفل ختام وتوزيع الجوائز على الفائزين والفائزات، بحضور الشيخ سعود بن عبدالعزيز المعلا، رئيس الاتحاد العربي للعبة، وعدد من الشخصيات الرياضية في الدولة، ووفود الدول المشاركة.

وكان الفتى الذهبي، سالم عبدالرحمن، انفرد بصدارة الترتيب العام لصدارة الرجال، المؤهلة لبطولة العالم، عقب فوزه المُستحق على المغربي، هشام حمدوش، رافعاً رصيده إلى ست نقاط، متفوقاً بفارق نصف نقطة على الجزائري بلال بالحسيني.

وتراجع سعيد إسحاق، بعد تلك الخسارة إلى المركز الـ13، برصيد 3.5 نقاط تاركاً خلفه مواطنه، عمران الحوسني، برصيد النقاط نفسه، بينما احتل لاعبا المنتخب الوطني علي عبدالعزيز المركز 20 برصيد ثلاث نقاط، وإبراهيم سلطان المركز 23 برصيد 2.5 نقطة.

وأكد مدير البطولة، مهدي عبدالرحيم لـ«الإمارات اليوم» أن فوز سالم عبدالرحمن، على المغربي هشام حمدوش، يعد خطوة كبيرة على طريق نجاح اللاعب الإماراتي في الفوز بالبطولة، وانتزاع اللقب، والحصول على تذكرة التأهل لكأس العالم.

وعلى صعيد منافسات السيدات، واصلت المصرية شاهندة وفا صدارتها البطولة برصيد ست نقاط.