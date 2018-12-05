الامارات | موسى حطب: اتحاد كلباء أنجز 50% من مهمة البقاء

شكرا لقرائتكم خبر عن موسى حطب: اتحاد كلباء أنجز 50% من مهمة البقاء والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - فرحة لاعبي كلباء بعد الفوز على دبا والوصول إلى النقطة الـ 15. من المصدر

أكد مدير فريق اتحاد كلباء، موسى حطب، أن «الفريق أنجز 50% من مهمة البقاء»، وأنه يستحق الوصول إلى النقطة 15 في ترتيب دوري الخليج العربي. وكان «النمور» قد هزم دبا 3-1 في الجولة 12، وبات يتقدم بثبات لتقوية مكانه بين الأندية المحترفة.

وقال حطب، لـ«الإمارات اليوم»: كان بإمكان الفريق أن يجمع رصيداً أفضل، لولا الإصابات التي لحقت ببعض اللاعبين»، لكنه حذر من أن الشعور بالطمأنينة بأن البقاء مضمون لا يزال مبكراً.

وتابع: تنتظرنا مباريات صعبة في الدور الثاني، لكن المهم أننا ظهرنا بشكل جيد حتى الآن، رغم أننا لم نوفق في بعضها، لكن هذا يحدث مع الجميع.

بدوره، قال مدرب دبا الفجيرة، محمد قويض، في المؤتمر الصحافي بعد مباراة كلباء: لاعبونا قدموا كل ما عندهم وهذه هي قدراتهم، وقد كنا قريبين من التسجيل في الشوط الأول في أكثر من فرصة لاحت لنا، لكن كلباء سجل من فرصة واحدة.

وأضاف: «في الشوط الثاني استعدنا السيطرة، لكننا تلقينا هدفاً بالنيران الصديقة»، مؤكداً أن مشكلات لاعبيه في القدرات، وليست في الجانب الفني، وقال إن صفوف الفجيرة ستتعزز في الانتقالات المقبلة.