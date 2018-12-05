شكرا لقرائتكم خبر عن منتخب الأجسام يحتكر ميداليات «الفيزيك» في «أبوظبي - لاس فيغاس» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نجح لاعبو منتخب بناء الأجسام من الفوز بجميع ميداليات «الفيزيك» لفئة طول 170 سنتيمتراً لبطولة أبوظبي - لاس فيغاس لبناء الأجسام، التي أقيمت في مسرح أبوظبي بإشراف اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، حيث نال الميدالية الذهبية عبدالله الحمادي، والفضية عدنان البلوشي، والبرونزية أحمد حسن، وتوّج عضو مجلس إدارة اتحاد الإمارات لبناء الأجسام، فيصل الغيص الزعابي، وبطل الإمارات السابق مدير البطولة، حمد الزعابي، الفائزين الأوائل في البطولة التي شارك فيها 235 لاعباً من مختلف الجنسيات، وحضرها نحو 800 مشجع، وحلّ لاعبو صالة تكساس الشارقة بالمركز الأول بإحرازهم خمس ميداليات ذهبية من بينها بطل الأبطال للفيزيك. وعبّر مدير البطولة، حمد الزعابي، عن سعادته بالنتائج، خصوصاً أن هذا النجاح تحقق في «عام زايد». طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest جوجل + Whats App

شكرا لقرائتكم خبر عن الامارات | منتخب الأجسام يحتكر ميداليات «الفيزيك» في «أبوظبي - لاس فيغاس» على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الامارات اليوم وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الامارات اليوم ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .