الامارات | 3 ملايين درهم جوائز سباق اليوم الوطني لليخوت

شكرا لقرائتكم خبر عن 3 ملايين درهم جوائز سباق اليوم الوطني لليخوت والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - خصص نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت ثلاثة ملايين درهم جوائز للفائزين بسباق اليوم الوطني لليخوت الشراعية فئة 43 قدماً، الذي يقام بعد غدٍ، تحت رعاية سموّ الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة. وينطلق السباق من جزيرة السعديات، أو من أعالي جزيرة الضبعية، وفقاً لحالة الطقس، لمسافة 20 ميلاً بحرياً، وصولاً إلى مقر نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت على كاسر الأمواج بكورنيش العاصمة أبوظبي، بمشاركة 114 محملاً شراعياً، وتنقله قناة «ياس» على الهواء مباشرة.

كما خصص النادي ثلاث سيارات جوائز لأصحاب المراكز الثلاثة الأولى، إضافة إلى الجوائز المالية المخصصة لهم، حيث يحصل الأول على 210 آلاف درهم، والثاني على 170 ألف درهم، والثالث على 150 ألف درهم.

وستحدد نتيجة السباق هوية بحار الموسم لفئة 43 قدماً، حيث سيتم تكريمه خلال حفل خاص يقيمه النادي نهاية الشهر الجاري.

ويتصدر المحمل «داحس» الترتيب العام بعد أول جولتين برصيد 138 نقطة، فيما يأتي «عاتي» ثانياً برصيد 136 نقطة، ثم «أطلس» صاحب لقب (الأريام) ثالثاً برصيد 136 نقطة، ثم «التبر» رابعاً برصيد 122 نقطة، و«الشقي» خامساً برصيد 121 نقطة. من جانبه، أكد رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للرياضات الشراعية واليخوت، أحمد ثاني مرشد الرميثي، لـ«الإمارات اليوم»، أن «إطلاق اسم اليوم الوطني على السباق الختامي لفئة 43 قدماً يأتي في إطار سعي النادي الدائم إلى الاحتفال بالأحداث الوطنية، لاسيما أن الرياضة، خصوصاً التراثية، تعدّ جزءاً لا يتجزأ من المجتمع الإماراتي».

وأكد أن «المحامل ستخضع لفحص فني شامل من جانب اللجنة الفنية، بهدف التأكد من سلامة المواصفات الفنية لكل مشارك».