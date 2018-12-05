شكرا لقرائتكم الاتحاد و الإسماعيلي يتصارعان على صبحي بتروجت ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

دخل نادي الاتحاد السكندري في مفاوضات جادة مع نظرائهم في بتروجت من أجل الحصول على خدمات أحمد صبحي ظهير أيمن الفريق البترولي خلال انتقالات يناير المقبلة .

علم الخليج 365 أن صبحي يفاضل حاليا بين الانتقال للإسماعيلي أو الاتحاد في الميركاتو الشتوي المقبل وسيحسم أمره خلال أيام .

كان صبحي قد تلقى عرضا شفهيا من مسئولي الاسماعيلي خلال الأسابيع السابقة للفوز بخدماته في انتقالات الشتاء