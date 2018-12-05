شكرا لقرائتكم محمد يوسف يستكشف فريق جيما الأثيوبي قبل مواجهة الدور الـ32 بدورى الابطال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستعين الجهاز الفني للأهلي بقيادة محمد يوسف المدير الفني المؤقت بمباراتي دور الـ64 لاستكشاف فريق جيما الأثيوبي قبل اللعب معه في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا.

وتأهل فريق أبا جيفر الأثيوبي لدور الـ32 على حساب أساس تيليكوم بطل جيبوتي بعدما فاز الأول على الأخير في جيبوتي 3-1 الأسبوع الماضي، قبل أن يتعادل معه في مباراة العودة بنتيجة 2-2 ليحجز بطل أثيوبيا بطاقة العبور لدور الـ32 لأول مرة في تاريخه.

ويُجهّز عادل مصطفى المدرب المساعد بالجهاز الفني للأهلي تقريراً سيُقدمه للمدير الفني خلال اليومين المقبلين بعدما تم تكليفه من قبل محمد يوسف بمتابعة مباراة العودة التى أقيمت اليوم بأثيوبيا.

ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الأثيوبي في ذهاب دور الـ32 أحد يومي 14 و15 ديسمبر الجاري في مصر، بينما تقام مباراة العودة بإثيوبيا أحد أيام 21،22 الشهر ذاته.