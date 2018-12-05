شكرا لقرائتكم السيتى يواصل قبضته على الدورى الانجليزى بانتصار على واتفورد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حقق مانشستر سيتى الانجليزي انتصار جديد فى الدورى الانجليزى على حساب نظيره واتفورد بهدفين لهدف فى المباراة التى اقيمت بينهما اليوم ضمن مباريات الجولة الخمسة عشر لبطولة البريمييرليج.

سجل هدفى مان سيتى كل من ليروى سانى فى الدقيقة 40 من عمر الشوط الأول، ورياض محرز فى الدقيقة 51 ليواصل الفريق الذى يقوده المدرب الشهير بيب جوارديولا تصدر المسابقة برصيد 41 نقطة ليزيد الفارق مؤقتا مع ليفربول الى 5 نقاط.

شهدت المباراة تألق اللاعب العربى رياض محرز الذى استطاع صناعة الهدف الأول من عرضية رائعة، بعدها بدقائق ومع انطلاق الشوط الثانى سجل الهدف الثاني ليصبح اللاعب الأفضل فى المباراة، ليؤكد انه صفقة قوية للفريق.