شكرا لقرائتكم أوباميانج يعادل رقما غائبا فى البريميرليج منذ 11 عاما ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل عادل الجابونى بيير-ايمريك أوباميانج مهاجم أرسنال رقما غائبا فةى الدورى الإنجليزى الممتاز منذ 11 عاما.

أوباميانج الذى يتصدر جدول هدافى البريميرليج برصيد 10 أهداف، نجح فى تسجيل 10 أهداف هذا الموسم فى البريميرليج من 10 تسديدات متتالية على المرمى، ليعادل رقم الجنوب أفريقى بينى مكارثى مهاجم بلاكبرن روفرز السابق، والذى سجل نفس الرصيد من الأهداف منذ 11 عاما.

وكان مكارثى قد نجح فى التسجيل من 10 تسديدات متتالية على المرمى، ولكن على موسمين، 6 أهداف فى موسم 2007-2008، و4 أهداف فى الموسم التالى.

أوباميانج سجل هدفين من انتصار الجانرز الهام على توتنهام 4-2 أول أمس الأحد فى الجولة الـ14 من الدورى الإنجليزى.



بيير أوباميانج

بينى مكارثى