شكرا لقرائتكم حاتم خيمي: النمر لاعب سعودي.. وواثقون من سلامة موقفنا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - أكد حاتم خيمي رئيس نادي الوحدة ثقته بسلامة موقف ناديه في قضية الاحتجاج المرفوع من نادي النصر تجاه مشاركة علي النمر لاعب فريقه، مطالباً جماهير ناديه بعدم القلق..

وقال خيمي لـ"في المرمى": واثقون من سلامة موقفنا لأننا لم نخالف الأنظمة واللوائح وأدعو الجماهير إلى عدم القلق لأننا لا نخشى الظلم كون العدل يسود على كل الأندية ولا مكان للضغوط الجماهيرية والإعلامية والنفوذ. وواصل: علي النمر تم تسجيله كلاعب سعودي كون اللائحة تجيز تسجيل اللاعبين بجواز السفر، كما أننا اشترينا عقده من نادي الشباب وهو لاعب سعودي، أما زميله أحمد عبده جابر فتم تسجيله بجنسيته الأصلية لأنه لا يملك جوازاً سعودياً.