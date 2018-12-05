شكرا لقرائتكم إدارة أهلي جدة تتوعد عسيري بعد التصريح الفضائي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - توعدت إدارة أهلي جدة المهاجم مهند عسيري بالمحاسبة الداخلية عقب خروجه الفضائي بعد نهاية مباراة وفاق سطيف في كأس زايد للأندية الأبطال.

وقال عسيري عقب المباراة أنه لم يتقدم باعتذار ولم يتم الخصم من مرتبه، مشيراً إلى أنه كان يناقش مدير الفريق موسى المحياني قبل أن يتحول إلى التدريبات الفردية.

وكشف بيان الأهلي: نرفض تماما الظهور الفضائي الأخير لمهند عسيري وما حواه من مغالطات سيتم التعامل معها داخلياً وفق الأنظمة.

وأكد الأهلي في بيانه أنه يسعى إلى توفير البيئة المناسبة لتحقيق تطلعات الجماهير، ووضع قوانين تحقق العدالة والحفاظ على استقرار الفرق وتهيئتها.