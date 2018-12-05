الشارقة والنصر وشباب الأهلي تتصدر دوري السلة

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - الشارقة: حسن الخميس



واصلت فرق الشارقة والنصر وشباب الأهلي شراكتها في صدارة الترتيب العام لدوري رجال السلة بعد تحقيقها الفوز في الجولة الماضية من البطولة، وفاز الشارقة على الوصل 91-76، وشباب الأهلي على الظفرة 89-53، والنصر على العين 93-61.

وكانت الجولة قد استهلت مساء الأحد الماضي، بفوز البطائح على بني ياس 88-76، والجزيرة على الوحدة 88-67.

وبختام الجولة، رفعت فرق الشارقة وشباب الأهلي والنصر رصيدها إلى النقطة الثامنة من أربعة انتصارات قبل أن يلعب فارق التسجيل دور الفيصل في منح الملك الشرقاوي المركز الأول بفارق 132 نقطة، وشباب الأهلي في المركز الثاني ب 104 نقاط، والعميد في المركز الثالث ب 102 نقطة، فيما ذهب المركز الرابع للوصل برصيد سبع نقاط، بفارق نقطة واحدة عن كل من البطائح وبني ياس، وذهب المركز السابع للجزيرة برصيد خمس نقاط، بفارق نقطة عن كل من الوحدة والظفرة والعين في المركز الأخير.

وبالعودة إلى مباريات ختام الجولة الرابعة امس الأول، وعلى صالة نادي الشارقة، فرض الوصل نتيجة التعادل في الفترة الأولى بواقع 19-19، قبل أن ينجح الملك في حسم نتيجة المباراة لمصلحته بنيل لاعبيه الأفضلية بنتائج الثلاث فترات الأخيرة 23-20، و25-18، و24- 19.

وعلى صالة شباب الأهلي ضمن أصحاب الضيافة حسم نتيجة المباراة بنيل لاعبي شباب الأهلي الأفضلية في الفترات الثلاث الأولى31-11، و25-14، و16-9، فيما اكتفى الظفرة بنيل أفضلية الفترة الرابعة 19-17.

وعلى صالة النصر، حسم العميد انتصاره العريض على العين بنيل لاعبيه أفضلية مطلقة وبفارق كبير خلال الفترتين الأولى والثانية 31-10، و29-7، ورغم فوز العين بالفترتين الثالثة والرابعة 22-17 و22- 16 إلا أن ذلك التفوق العيناوي لم يشفع له بالفوز بالمباراة.

من جانب آخر تقام الليلة مباراتان في مستهل المرحلة الخامسة للمسابقة، ويستضيف الجزيرة فريق البطائح في السابعة مساء، وفي نفس التوقيت يلتقي الظفرة على ملعبه مع الوحدة، وتستكمل المرحلة غداً الخميس بإقامة 3 مباريات ويلعب العين مع شباب الأهلي، والوصل مع النصر، وبني ياس مع الشارقة.