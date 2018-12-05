«الواصلة» تخطف رمز الأبكار و«رعد» أول الجعدان في تحدي الحقايق

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: محمد مصطفى

شهد الشيخ سلطان بن حمدان بن محمد آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، رئيس اتحاد سباقات الهجن، منافسات جائزة زايد الكبرى للهجن والتي انطلقت أمس بميدان الوثبة للهجن في العاصمة أبوظبي، ضمن مهرجان الشيخ زايد التراثي 2018.

كما حضر المنافسات الأمير فهد بن جلوي بن عبد العزيز بن مساعد رئيس الاتحاد السعودي للهجن.

وكانت انطلاقة سباق جائزة زايد الكبرى بمنافسات سن الحقايق لمسافة 8 كلم في الميدان الجنوبي بالوثبة، عبر 20 شوطاً في الفترة المسائية، حيث توجت «الواصلة» لمحمد سهيل العامري بناموس الشوط الأول للحقايق الأبكار، وحلّق «رعد» لحميد عمر المنصوري بناموس الشوط الثاني المخصص للحقايق الجعدان وأحرز المركز الأول.

وظفر «شواهين» لسالم حمد الكتبي بالشوط الثالث للأبكار بعد أن عبرت خط النهاية أولاً، فيما تصدر «جمران» لحمد سهيل الخييلي ناموس الشوط الرابع للجعدان الحقايق.

وتوّجت «الداودية» لأحمد سالم العامري بالمركز الأول بعد أن نجحت في التفوق على منافساتها، بينما انتزعت «لوم» لعبدالله سعيد الهشامي ناموس الشوط السادس بتوقيت 5.55.7 دقيقة.

وأهدى «أبو الأبيض» مالكه علي العامري ناموس الشوط السابع محققاً أفضل توقيت زمني خلال منافسات الحقايق أمس، فيما حلقت «العزوم» لمبارك الكتبي بلقب الشوط الثامن.

وفي الشوط التاسع انتزعت «سعادة» لعبدالله الزعبي ناموس شوط الأبكار وتوجت بالمركز الأول، أما الشوط العاشر فكان من نصيب «الذيبة» لسعيد الشامسي.

وخطفت «علاج» لمبارك العامري ناموس الشوط الحادي عشر واستطاعت الظفر بلقب الشوط، بينما طارت «مزاحة» لعبدالله المري بناموس الشوط الثاني عشر.

وفي الشوط التاسع عشر فاز «شهاليل» لعلي المري بناموس الشوط والمركز الأول، وفي آخر أشواط الحقايق انتزع «صدام» لمحمد الشامسي الناموس.

وتنطلق اليوم منافسات الحقايق على مدار 40 شوطاً، بالمديان الجنوبي لمسافة 4 كلم، خلال الفترتين صباحية ومسائية، خصصت الفترة الصباحة لأشواط الإنتاج، حيث تركض نجائب الأصايل على مدى 20 شوطاً، منها 12 شوطاً للحقايق بكار و8 للجعدان، وينال الفائز بالمراكز الأولى في كل شوط 50 ألف درهم، وتتدرج الجوائز النقدية حتى صاحب المركز العاشر الذي يحصل على 10 آلاف درهم، وفي الفترة المسائية، يكون الموعد مع 20 شوطاً للحقايق، (12 بكار و8 جعدان)، تم تخصيص الأشواط الأربعة الأولى للرموز، حيث ينال صاحب الناموس في شوطي الأبكار خنجراً ذهبياً، ومليون درهم، فيما يحصل الفائز في شوطي الجعدان على درع، بالإضافة إلى 800 ألف درهم.

وأعرب حميد بن عمر بخيت المنصوري مالك «رعد» عن سعادته بتحقيق رمز من أغلى زمن في سباق جائزة زايد الكبرى للهجن في الوثبة، مؤكداً أن الفوز بالناموس في ختامي مهرجان زايد فخراً لأي مالك للهجن كونه الأغلى والأكبر، ويحمل أسماً غاليا على قلوب الجميع.