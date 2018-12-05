نجاح كبير لبطولة الجولف الأولى للناشئين

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - برعاية ومشاركة الشيخ نهيان بن ذياب بن سيف آل نهيان، نظمت شركة تنظيم فعاليات الجولف بطولة الجولف المفتوحة للناشئين، والتي تمثل باكورة نشاط الشركة للموسم الجديد 2018-2019، وتشمل البطولة 9 جولات بواقع جولة شهرياً، وتقام جولاتها على أرض العديد من ملاعب الجولف في الدولة.

وشهدت البطولة مشاركة أكثر من 30 لاعباً من البنين والبنات ومنهم 14 لاعباً من أبناء وبنات الإمارات الواعدين تقدمهم الشيخ نهيان بن ذياب آل نهيان، وتراوحت أعمار المشاركين من 5 سنوات إلى 15 سنة، وتم تقسيم اللاعبين حسب الأنظمة العالمية إلى 4 فئات حسب فئاتهم العمرية.

وعقب ختام الجولتين الأولى والثانية على ملاعب «الأدرس مونتغمري» بدبي والجولة الثانية على ملاعب خور دبي، تصدر اللاعب هاشم شناعة الفئة الأولى (8 سنوات فأصغر) برصيد 290 نقطة، كما تصدر اللاعب ادام نياز الفئة الثانية (10 سنوات فأصغر) برصيد 265 نقطة، وتصدر اللاعب موسى شناعة الفئة الثالثة (12 سنة فأصغر) برصيد 280 نقطة، كما تصدر اللاعب كارلوس اسكندر الفئة الرابعة (أكبر من 12 سنة) برصيد 280 نقطة تلاه لاعب منتخب الإمارات للناشئين ريان المازمي برصيد 270 نقطة.

وتوج اللاعب الإماراتي أحمد العويس بجائزة اللاعب المثالي خلال الجولة الثانية، واللاعب الإماراتي منصور قرقاش خلال الجولة الثانية.