فرحة ملك.. وفوز مجنون يقرب الشارقة من لقب الشتاء

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي:محمد مصطفى



اقترب فريق الشارقة خطوة كبيرة من تحقيق لقب بطل الشتاء المعنوي، عقب فوزه «المجنون» على الوحدة في استاد آل نهيان، وتمسكه بالصدارة بوصوله للنقطة 28، كما كتب «الملك» بهذا الانتصار تاريخاً جديداً حيث لم يسبق له أن حقق الفوز في 8 جولات في الدور الأول في عصر الاحتراف ولم يسبق له ان تغلب في نفس العصر على «العنابي» في أبوظبي.

واستحق «الملك» فرحة الدقيقة 89 المجنونة، متجاوزاً الغيابات التي دخل بها المباراة محافظا على سجله خاليا من الهزائم في الدوري، وكانت الفرحة كبيرة عند جمهور الشارقة واللاعبين الذين اندفعوا بقوة لتحية المدرب القدير العنبري عقب إطلاق الحكم صافرة النهاية في مشهد يؤكد على الانسجام ورغبة الفريق في تحقيق طموحات القلعة البيضاء.

في المقابل، جاءت الخسارة محبطة للوحدة الذي يحاول التعافي والخروج من النتائج السلبية خاصة بعد الفوز في الجولة قبل الماضية أمام عجمان، ولان الخسارة جاءت في آخر دقيقة من الزمن الرسمي، ما جعل الفارق بينه وبين المتصدر يتسع إلى 10 نقاط.

من جهته، أكد عبد العزيز العنبري مدرب الشارقة ان فريقه حقق الأهم وحصد النقاط الثلاث جعله يستمر في صدارة الدوري أمام فريق صعب على أرضه وأمام جمهوره. وقال «المباراة كانت صعبة، الشارقة لعب بتركيز وإصرار، ونجحنا في استغلال الفرص التي توفرت لنا في آخر 10 دقائق على خلاف ما كان عليه الوضع في الشوط الأول».

وأشاد مدرب الشارقة بالبدلاء الذين دفع بهم في المباراة وقال «لاعبونا البدلاء قدموا مردوداً إيجابياً في المباراة، وهم استفادوا من الفرص التي حصلوا عليها في مباريات كأس المحترفين، أقدم لهم التهنئة وأتمنى منهم الكثير في المرحلة المقبلة».

من جهته، أرجع الحاي جمعة مدرب الوحدة خسارة فريقه إلى الأخطاء الفردية، وقال «الوحدة قدم مردودا جيدا في المباراة، ولكن لغياب الحذر وحضور الأخطاء تمت معاقبة الفريق في آخر الدقائق، وبعد التوقف ستكون هناك مراجعة شاملة لكل اللاعبين وتقييمهم وإجراء تعديلات حتى يكون الوحدة في الوضع والصورة التي يجب أن يكون عليها».

وأوضح مدرب الوحدة انه حتى مع اتساع الفارق مع المتصدر إلى 10 نقاط ليس هناك مستحيل في كرة القدم. وقال «ما زالت هناك 14 مباراة ونقاط في الملعب ولا مستحيل في كرة القدم وعلينا ان نقاتل لآخر رمق ما دامت الفرصة حسابيا متوفرة».

وأكد سالم عبيد الشامسي رئيس مجلس إدارة نادي الشارقة أن إستراتيجية النادي الموضوعة قبل انطلاق الموسم هي تواجد «الملك» ضمن الأربعة الكبار، مشيراً إلى وجود انسجام وتناغم كبير في المنظومة كاملة وقال «الفريق أنهى 12 مباراة وتتبقى 14 مباراة في الدوري فهل يعقل أن أتحدث عن فوز الملك بالدرع؟

وأضاف الشامسي «صحيح الشارقة متصدر بلا هزيمة والفوز بالدوري هدف مشروع، ولكن يجب ان نتحدث بواقعية، هناك 14 مباراة متبقية، والفريق ليس مكتملاً والنقص موجود، وهناك فرق تملك خبرة البطولات في السنوات الماضية التي شهدت غياب الملك وبالتالي علينا الحذر في كافة النواحي».

وأكد أحمد الرميثي رئيس شركة الوحدة لكرة القدم أن نادي الوحدة بدأ أولى مراحل التصحيح بتغيير المدرب ريجيكامب ومنح المهمة للحاي جمعة، وقال «في فترة الانتقالات الشتوية مجلس إدارة النادي سيتابع الإجراءات في هذا الصدد، وستكون هناك تغييرات ولن يبقى في الوحدة إلا اللاعب القادر على العطاء، والتغييرات ستكون في عدة مراكز».

وأبدى الرميثي بعض التحفظات على التحكيم وقال «هناك بعض الحالات في المباراة كانت القرارات التحكيمية فيها غير موفقة، فقد احتسب الهدف الأول للشارقة بالرغم من حالة التسلل بابتداع عذر بأن هناك تعديلاً في القانون لا نعلمه ولا يوجد في قاموس التحكيم، وان موضوع استحواذ اللاعب الكامل للكرة إذا وصلته من الخصم لا يعتبر متسللاً، والحالة الثانية إصابة إسماعيل مطر بكسر في الفك بسبب ضربه ولكن الحكم لم يحتسب حتى خطأ لصالحه».

واعترف الأرجنتيني سبستيان تيجالي هداف الوحدة بأن فريقه بات بعيدا عن المنافسة على الدرع، لان الفارق مع المتصدر بات كبيرا.

وعن الخسارة أمام الشارقة قال «كانت مباراة غريبة الأطوار، الشارقة لم يفعل الكثير، وحاولنا الفوز بعد إحراز هدف التعادل، ولكن استقبلت شباكنا هدفاً في الزمن القاتل بسبب أخطائنا وعدم التركيز خاصة في الأمتار الأخيرة».

وقال البرازيلي ويلتون سواريز بطل المباراة بعد تسجيله هدفين وتمريره كرة هدف شوكوروف إن احتفاليته الصاخبة مع الجمهور في الدقيقة 89 جاءت عفوية بسبب الفوز المتأخر.

وأوضح ويلتون انه لا يشغل نفسه كثيرا بالفوز بلقب هداف الدوري مؤكداً انه يعمل لصالح فريق الشارقة والفوز في المباريات والبطولات.