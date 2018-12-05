انت الان تتابع تفاصيل خبر نجوم المستديرة على موعد مع جوائز "الكرة الذهبية" والان مع التفاصيل

خالد سلمان - الرياض في الأربعاء 5 دجنبر 2018 12:01 صباحاً - يقام، مساء يوم الاثنين، حفل جائزة الكرة الذهبية، التي سيتوج بها أفضل لاعب في العالم لعام 2018، والمقدمة من مجلة "فرانس فوتبول".

ومن المنتظر حضور أبرز نجوم الساحرة المستديرة، سواء على مستوى اللاعبين أو رؤساء مجالس إدارات الأندية المختلفة.

ويأتي على رأس القيادات التي ستحضر الحفل، رئيس ريال مدريد الإسباني، فلورنتينو بيريز، الذي سيرافق 8 من لاعبي الفريق، تم اختيارهم للتكريم هذا المساء، وسيكون أبرزهم لوكا مودريتش.

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الحفل يحضره الكثيرون من نجوم الكرة، مثل كليان مبابي، موهبة باريس سان جيرمان، الذي سيكون على موعد مع الالتقاء ببيريز، الذي يراه أحد أبرز اللاعبين ممن يجب على ريال مدريد التعاقد معهم.

ويحضر مبابي الحفل كأحد أبرز المرشحين للفوز بالكرة الذهبية أو جائزة كوبا (نسبة إلى اللاعب الفرنسي السابق ريمون كوبا)، وتلك الأخيرة هي جائزة مستحدثة تمنح هذا العام لأول مرة لأفضل لاعب تحت 21 عاماً.

وأوضحت التقارير أن مبابي من أبرز اللاعبين الذين يرغب الملكي في الفوز بخدماتهم، وكان قريباً من التعاقد معه قبل عامين، ولكن اللاعب قرر الذهاب إلى باريس سان جيرمان بعد حصوله على مميزات مادية أكبر.

وأفادت التقارير أن بيريز سيستغل وجوده في باريس للتحدث مع مبابي بشكل غير رسمي، حول إمكانية انتقاله إلى صفوف الملكي، كما سيناقش الأمر ذاته مع البرازيلي نيمار، الذي كان من المقرر أن يحضر إلى الحفل حتى تعرضه للإصابة يوم الأحد، في مباراة باريس سان جيرمان أمام بوردو في الدوري الفرنسي.