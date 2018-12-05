أجواء مشحونة في ديربي كريستال بالاس وبرايتون (صور)

شهدت مباراة كريستال بالاس أمام مضيفه برايتون، المقامة مساء اليوم الثلاثاء، في إطار الجولة الـ 15 من عمر الدوري الإنجليزي الممتاز، مشادة بين ويلفرد زاها، لاعب الضيوف، والجماهير في المدرجات.

وذكرت صحيفة "صن"، أن زاها دخل في مشادة كلامية مع مشجع لنادي برايتون قبل انطلاق المباراة، لكن الأمن تدخل وأنهى الأمر، بإبعاد المتفرج عن مدخل الملعب.

وشهدت المنطقة المحيطة بالملعب، بعض المناوشات بين جماهير الطرفين، لكن الشرطة سيطرت على الموقف دون وقوع إصابات، وفقًا لما ذكرته صحيفة الديلي ميل.

ويتميز ديربي كريستال بالاس وبرايتون، بالعداوة الشديدة بين جماهير الفريقين.

وتشير نتيجة المباراة إلى تقدم أصحاب الأرض بثلاثية دون رد، رغم النقص العددي الذي يعاني منه برايتون بعد طرد لاعبه شان دوفي في الدقيقة 28.