نجوم نالوا شرف اللعب لآرسنال ومانشستر يونايتد

تتجه أنظار عشاق كرة القدم إلى ملعب أولد ترافورد غدًا الأربعاء، من أجل مشاهد واحدة من أقوى المباريات في الدوري الإنجليزي، عندما يستضيف مانشستر يونايتد، نظيره آرسنال ضمن مباريات الجولة الـ 15 من البطولة.

وهناك العديد من اللاعبين الذين ارتدوا قميصي الفريقين، ومنهم من فشل مع فريقه الأول ليتوهج بعد انتقاله للثاني والعكس.

أبرز الأسماء التي ارتدت قميصي الفريقين عبر التاريخ:

تواجد بادي سلوان في موسم 1938-1939 مع مانشستر يونايتد ولم يلعب أي مباراة، وارتدي قميص آرسنال (1946- 48) في 33 مباراة وأحرز هدفا واحدا.

آيان أوري، ارتدى قميص آرسنال من 1963 إلى 1969، ولعب 202 مباراة، وأحرز هدفين فقط، لينتقل لمانشستر يونايتد من 1969 إلى 1971 وخاض 65 مباراة أحرز هدفا واحدا.

الحارس جيمي ريمر، لعب مع مانشستر يونايتد 46 مباراة من 1965 إلى 1974، لينتقل لآرسنال من 1974 إلى 1977، ولعب معه 146 مباراة.

فيف أندرسون شارك مع آرسنال من 1984 إلى 1987، في 150 مباراة وأحرز 15 هدفا، لينتقل إلى مانشستر يونايتد من 1987 إلى 1991، وخاض 64 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف.

الحارس جيم لايتون، لعب مع مانشستر يونايتد 94 مباراة من 1988 إلى 1991، لينتقل إلى آرسنال ولم يخض أي مباراة بقميصه.

من اللاعبين القلائل الذين تألقوا مع الناديين، هو ديفيد هيرد، لعب مع آرسنال من 1954 إلى 1961 وخاض معه 166 مباراة وأحرز 99 هدفا، لينتقل إلى مانشستر يونايتد من 1961 إلى 1968 وخاض معه 265 مباراة، أحرز 145 هدفا.

جورج جراهام، لعب مع آرسنال من 1966 إلى 1972، وخاض معه 308 مباريات وأحرز 77 هدفا، لينتقل لليونايتد في 1972 وحتى 1974، وخاض معه 46 مباراة وأحرز هدفين فقط.

بريان كيد، لعب مع مانشستر يونايتد من 1967 إلى 1974، وخاض بقميصه 264 مباراة وأحرز 70 هدفا، لينتقل إلى آرسنال في 1974 وحتى 1976، وخاض معه 90 مباراة وأحرز 34 هدفا.

فرانك ستابليتون، لعب مع آرسنال من 1971 إلى 1981، وخاض معه 300 مباراة وأحرز 108 أهداف، لينتقل لليونايتد من 1981 إلى 1987، ليخوض بقميصه 288 مباراة وأحرز 78 هدفا.

ديفيد بلات تواجد في اليونايتد من 1982 إلى 1985 ولكنه لم يخض أي مباراة، لينتقل إلى آرسنال في عام 1995 وحتى 1998، ولعب بقميصه 108 مباريات وأحرز 15 هدفا.

مايكل سيلفستر، تواجد في اليونايتد من 1999 إلى 2008، وخاض معه 361 مباراة أحرز فيها 10 أهداف، وانتقل إلى آرسنال من 2008 إلى 2010، وخاض معه 46 مباراة سجل فيها 6 أهداف.

أندي كول، أحد أبرز النجوم الذين ارتدوا قميصي الناديين، وخاض مباراتين فقط مع آرسنال من 1989 إلى 1992، ليلعب بعدها بسنوات في مانشستر يونايتد من 1995 إلى 2001، ويخوض 195 مباراة، أحرز خلالها 93 هدفا.

ولا يمكن أن ننسى روبن فان بيرسي الذي لعب مع آرسنال من 2004 إلى 2012، وشارك في 279 مباراة وأحرز 132 هدفا، لينتقل إلى اليونايتد من 2012 إلى 2015، ويحرز 58 هدفا في 105 مباريات.

وفي يناير الماضي كانت هناك صفقة تبادلية بين الناديين، بانتقال أليكسيس سانشيز إلى مانشستر يونايتد، مقابل رحيل هنريك مخيتريان إلى آرسنال، ولكن حتى الآن لم يتألقا خاصة سانشيز.