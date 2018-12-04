شكرا لقرائتكم يوفنتوس يفقد بارزالى شهرين للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أعلن يوفنتوس الإيطالي، أن لاعبه أندريا بارزالي، يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، وسط مخاوف من أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.

وجاء في بيان صادر عن النادي: "خضع أندريا بارزالي بعد مشكلة عضلية وقعت في مران الأمس، لفحوصات طبية كشفت وجود إصابة في الفخذ الأيمن، يُخشى أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة".

وأضاف النادي في بيانه: "سيخضع اللاعب لفحوصات ضرورية لاحقة لتحديد العلاج الأنسب".

وشارك بارزالي (37 عاما) في 7 مباريات هذا الموسم، 5 منها بعد أن كان احتياطيا على دكة البدلاء.

وقالت تقارير صحفية اليوم إن بارزالي، قد يغيب عن صفوف يوفنتوس، لفترة تتراوح بين 45 و60 يومًا.



بارزالى

بارزالى