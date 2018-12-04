- 1/3
- 2/3
- 3/3
شكرا لقرائتكم يوفنتوس يفقد بارزالى شهرين للإصابة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل أعلن يوفنتوس الإيطالي، أن لاعبه أندريا بارزالي، يعاني من إصابة في الفخذ الأيمن، وسط مخاوف من أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة.
وجاء في بيان صادر عن النادي: "خضع أندريا بارزالي بعد مشكلة عضلية وقعت في مران الأمس، لفحوصات طبية كشفت وجود إصابة في الفخذ الأيمن، يُخشى أن تبعده عن الملاعب لفترة طويلة".
وأضاف النادي في بيانه: "سيخضع اللاعب لفحوصات ضرورية لاحقة لتحديد العلاج الأنسب".
وشارك بارزالي (37 عاما) في 7 مباريات هذا الموسم، 5 منها بعد أن كان احتياطيا على دكة البدلاء.
وقالت تقارير صحفية اليوم إن بارزالي، قد يغيب عن صفوف يوفنتوس، لفترة تتراوح بين 45 و60 يومًا.
بارزالى
بارزالى
كانت هذه تفاصيل خبر يوفنتوس يفقد بارزالى شهرين للإصابة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.