شكرا لقرائتكم كلوب يتقبل عقوبة الغرامة بروح رياضية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقبل يورجن كلوب، المدير الفني لليفربول، اتهامه بسوء السلوك، بسبب طريقة احتفاله بالهدف الذي سجله فريقه أمام إيفرتون في ديربي "ميرسيسايد"، الأحد الماضي.

ونزل كلوب إلى أرضية الملعب راكضا، وقفز بين أحضان الحارس أليسون، بعدما سجل ديفوك أوريجي هدف الفوز، في الدقيقة السادسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

وكان المدرب الألماني معرضا لعقوبة منعه من حضور مباريات من مقعد البدلاء، ولكن بدلا من ذلك تم تغريمه 8 آلاف جنيه إسترليني.

وقال كلوب، في مؤتمر صحفي، عقد اليوم الثلاثاء: "من الواضح أنه لم يكن بإمكاني تفاديها، ولكن إذا فعلها الجميع كل أسبوع، لهذا السبب تتواجد القواعد، والتي إذا كسرت يجب أن يتم تغريمك".

وأضاف: "لا توجد لدي مشكلة مع هذا. أعتقد أن هذا شيئا طبيعيا".

والتمس ماركو سيلفا، مدرب إيفرتون، العذر لكلوب بشأن طريقته في الاحتفال، قائلا اليوم: "إنها مباراة عاطفية. وهذا موقف طبيعي. إنه يحتفل".

وتابع: "إذا سألتني، أعتقد أنه لا يستحق الحصول على غرامة، ولكن على الاتحاد الإنجليزي أن يقرر ما هي القواعد".