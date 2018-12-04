شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى والزمالك يرفعان شعار "تحرير المواهب الكروية" فى الأراضى الفلسطينية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن مسئولى الأهلى والزمالك سيرفعون شعار "تحرير المواهب الكروية" على الأراضى الفلسطينية فى الميركاتو الشتوى المقبل لاسيما فى ظل لوائح الاتحاد المصري لكرة القدم بمعاملة اللاعبين الفلسطينيين كمصريين في قوائم الأندية.

فمنذ ساعات قليلة ، حصل النادي الأهلي على توقيع اللاعب الفلسطيني محمود السلمي صانع ألعاب نادي اتحاد الشجاعية الفلسطيني، الشهير بـ "ميسي غزة"، بعد صراع مع نادي الزمالك، حيث وقع اللاعب على عقد لمدة 5 سنوات، بعد الاتفاق مع وكيله عماد النحاس على كل التفاصيل المالية.

وكان مسئولو نادي الزمالك قد أبدوا اهتمامهم بالموهبة الفلسطينية خلال الساعات الماضية، وأجروا عدة اتصالات بالسلمي وأحد أقاربه، واتفقوا على كافة الأمور المادية، إلا أن دخول مسئولي الأهلي في الساعات الماضية أفسد صفقة انتقاله للفريق الأبيض.

وكان علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالنادي الأهلي، قد أوصي الجهاز الفني بالفريق الأول ولجنة التعاقدات بضرورة التعاقد مع السلمي، والذي وصفة بأحد أفضل المواهب العربية في مركز صانع الألعاب، خصوصا أن اللاعب سيتم قيده تحت السن.

فى نفس السياق عرض أحد وكلاء اللاعبين على شريف إسلام مدير التعاقدات بالزمالك، السيرة الذاتية وفيديوهات اللاعب عمر العرعير الذى يلعب ضمن صفوف اتحاد الشجاعية الفلسطينى فى مركز صانع الألعاب، وهو زميل محمود السلمى الملقب بميسى غزة والذى وقع للأهلى؛ حيث ستتم معاملته كلاعب محلى حسب لوائح الاتحاد المصرى بالتعامل مع اللاعبين الفلسطينيين كمحليين وهو من مواليد 94، إلا أنه حتى الآن لم يحسم مسئولو الزمالك مدى إمكانية ضمه من عدمه.

ونقل شريف إسلام الفيديوهات التى تلقاها بشأن اللاعب وسيرته الذاتية إلى أمير مرتضى المشرف على الكرة بالزمالك، لمعرفة مدى إمكانية ضمه من عدمه، حيث يتم عرض كل الأمور الخاصة بقطاع الكرة من خلال المشرف على الكرة الذى ينقلها إلى السويسرى كريستيان جروس المدير الفنى للفريق لمعرفة رأيه أو مدى حاجة النادى لأى لاعب يتم عرضه من عدمه.