شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. معروف يوسف "معشوق" جماهير العراق بعد إعارة الزمالك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - واصل النيجيرى معروف يوسف، لاعب وسط الزمالك المعار لنادى الشرطة العراقى، هوايته المفضلة بالتربع فى قلوب الجماهير مثلما فعل خلال تواجده فى صفوف القلعة البيضاء على مدار السنوات الماضية.



معروف يوسف فى تدريبات الشرطة العراقى

ونال معروف يوسف إشادة واسعة من جماهير ناديه العراقى بعد فترة قليلة من تواجده فى صفوف الفريق بسبب التزامه داخل وخارج الملعب وقامت بعض الجماهير بوصفه بأفضل محترف فى الدورى العراقى على وجه الإطلاق لما يقدمه من أداء متميز .



جماهير العراق تتغزل فى معروف يوسف



جماهير العراق تتغزل فى معروف يوسف



جماهير العراق تتغزل فى معروف يوسف

ولم يختلف الوضع بالنسبة لمعروف يوسف أثناء تواجده بالزمالك حيث كان معشوق الجماهير البيضاء لالتزامه الشديد وعدم افتعاله لأى أزمة خلال مدة تعاقده سواء كان يشارك فى المباريات أو لا ونفس الأمر حدث عند رحيله الذى تم فى هدوء بعيدا عن إثارة المشاكل ووافق على الإعارة للشرطة العراقى بعد امتلاء القائمة البيضاء بـ 4 لاعبين أفارقة وفقا للعدد المسموح به من جانب اتحاد الكرة .

ويتولى تدريب معروف يوسف فى الشرطة العراقى المونتنيجرى نيبوشا الذى سبق ودرب اللاعب النيجيرى أثناء تواجده مع الزمالك وطلب ضمه لصفوفه فى الفترة الحالية ويقدم مستويات مميزة منذ الانتقال من القلعة البيضاء.