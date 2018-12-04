شكرا لقرائتكم خبر عن 7 أخبار رياضية لا تفوتك اليوم الثلاثاء 4 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت الرياضة المصرية اليوم الثلاثاء 4 / 12 / 2018 العديد من الأخبار المهمة أبرزها الأهلى يضم أحمد حمدى وكوليبالى لقائمة مباراة الجونة وغيرها من الأخبار التى نرصدها في السطور التالية:

رسميًا.. أحمد شوبير يفوز بمنصب نائب رئيس اتحاد الكرة بالتزكية

فاز أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، بمنصب نائب رئيس الجبلاية بالتزكية، خلال الاجتماع الذي أقيم اليوم وانتهى منذ قليل .

اتحاد الكرة يقرر عدم التقدم بطلب استضافة أمم أفريقيا 2019

قال كرم كردى عضو اتحاد الكرة، إن مصر لن تتقدم بطلب رسمى إلى "كاف" لتنظيم بطولة أمم أفريقيا 2019 بعد سحبه من الكاميرون .

أعلن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة محمد يوسف قائمة الفريق التى تواجه الجونة غدًا على ملعب السلام، فى المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة لبطولة الدورى العام.

عمرو جمال يتخلص من نزلة البرد وجلسة خاصة بين يوسف ولاعبى الأهلي

تخلص عمرو جمال، لاعب الأهلى المُقيّد ضمن قائمة الانتظار بالفريق من نزلة البرد التى تعرض لها وأبعدته عن المشاركة فى مران الأمس، وانتظم اللاعب في مران الفريق الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء علي التتش في ختام استعدادات الأهلي لمواجهة الجونة التي تقام غدًا.

رامى ربيعة يغادر مران الأهلى للإصابة فى "اليد"

غادر رامى ربيعة، مدافع الأهلى، مران فريقه المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة، بعد تعرضه لإصابة قوية فى كف اليد، حيث غادر ربيعة المران برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق من أجل الخضوع لكشف طبى.

الزمالك ينهى أزمات "فيفا" بجدولة مستحقات الدائنين "على دفعتين"

كشف مصدر مطلع داخل نادى الزمالك عن نجاح النادى فى إنهاء أزمة مستحقات اللاعبين القدامى أثناء تواجد الوفد الأبيض فى سويسرا خلال الأيام الماضية بمعرفة الاتحاد الدولى "فيفا" لغلق هذا الملف بشكل نهائى .