شكرا لقرائتكم خبر عن اخبار النادى الاهلى اليوم الثلاثاء 4 / 12 / 2018 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أخبار النادى الأهلى اليوم الثلاثاء 4 / 12 / 2018 شهدت العديد من الأخبار والأحداث المهمة التى يأتى في مقدمتها اعلان قائمة الفريق لمباراة الجونة غدًا في الدوري :

أعلن الجهاز الفنى للأهلى بقيادة محمد يوسف قائمة الفريق التى تواجه الجونة غدًا على ملعب السلام، فى المواجهة المؤجلة بين الفريقين من الجولة السابعة لبطولة الدورى العام. وجاءت القائمة كالتالي: شريف إكرامى وعلى لطفي؛ ووليد سليمان، وأيمن أشرف، وهشام محمد، ومروان محسن، وعمرو السولية، ومؤمن زكريا، وباسم علي، وأحمد الشيخ، وسعد سمير، وإسلام محارب، وميدو جابر، ومحمد هاني، وأحمد علاء، وساليف كوليبالي، ووليد أزارو، وكريم نيدفيد، وناصر ماهر، وأحمد حمدي.

غادر رامى ربيعة، مدافع الأهلى، مران فريقه المقام حاليا على ملعب التتش بالجزيرة، بعد تعرضه لإصابة قوية فى كف اليد، حيث غادر ربيعة المران برفقة الدكتور خالد محمود طبيب الفريق من أجل الخضوع لكشف طبى. فيما واصل الثلاثى محمد الشناوى وصالح جمعة وعلى معلول، لاعبو الفريق، أداء التأهيل بالجرى حول الملعب. ويعانى الشناوى ومعلول من الإصابة بمزق فى العضلة الضامة، فيما ينفذ جمعة برنامجه التأهيلى لإنقاص الوزن قبل الانتظام فى التدريبات الجماعية. ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة مساء غد الأربعاء على استاد السلام فى مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدورى الممتاز.

انتظم وليد سليمان، لاعب الأهلى، فى مران الفريق المُقام على استاد مختار التتش بالجزيرة، بعدما اشتكى من حالة إجهاد عضلى أبعدته عن المشاركة فى المران الجماعى منذ انتهاء مباراة بتروجت الأخيرة فى الدورى. فى الوقت الذى أعلن شريف إكرامى جاهزيته لمواجهة الجونة بعد تعرضه لكدمة فى كف اليد خلال مران الفريق أمس، حيث يشارك الحارس الدولى فى المران الجماعى اليوم. ويستعد الأهلى لمواجهة الجونة مساء غد الأربعاء على استاد السلام فى مباراة مؤجلة من الجولة السابعة عشر لمسابقة الدورى الممتاز.

ضم مسئولو الأهلى الفلسطينى لاعب نادى غزة الرياضى لمدة 5 سنوات لتدعيم الهجوم الأحمر خلال الفترة المقبلة.جاء التعاقد مع حمدان بعد ساعات قليلة من مواطنه محمود السلمى القادم من نادى الشجاعية الفلسطينى الشهير بـ"ميسى غزة"، وذلك بعد اجتيازه الكشف الطبى. جدير بالذكر أن علاء ميهوب، رئيس اللجنة الفنية بالنادى الأهلى، قد أوصى الجهاز الفنى بالفريق الأول ولجنة التعاقدات بضرورة التعاقد مع الثنائى، والذى وصفهما بأحد أفضل المواهب العربية.

شارك النادي الأهلي في الجلسة التي عقدتها لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب برئاسة المهندس أشرف رشاد رئيس اللجنة، اليوم ،الثلاثاء، بناء على الدعوة التي تلقاها النادي لمناقشة التعديلات المقترحة على قانون الرياضة.

حضر من الأهلي كل من إبراهيم الكفراوي، ومحمد الجارحي عضوي مجلس الإدارة والعميد محمد مرجان، المدير التنفيذي للنادي بجانب ممثلين عن أندية القسم الأول.

دارت مناقشات مطولة خلال تلك الجلسة حول التعديلات المقترحة على قانون الرياضة بعد مرور سنة من تطبيق القانون بعد المستجدات التي طرأت على الساحة وما يستوجب معها من تعديلات لتتناسب مع الأوضاع الجديدة.

وقال إبراهيم الكفراوي عضو مجلس إدارة الأهلي إن معظم المناقشات انصبت حول عدد من النقاط المهمة؛ أهمها ما يتعلق بتضارب المصالح في مركز التحكيم وأهميه استقلاليته وعدم تبعيته للجنة الأولمبية وأن يكون هيئة مستقلة؛ أحكامها ملزمة للجميع.