شكرا لقرائتكم خبر عن أزمة بين فرع الجيزة والمصرى بسبب 150 ألف جنيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرر مسئولو فرع الجيزة للناشئين والبراعم، محضر إثبات حالة رقم 2642 إدارى قسم المناخ ببورسعيد ضد النادى المصري ورئيس مجلس إدارته سمير حلبية والمدير التنفيذي إبراهيم شتا لعدم تنفيذ بنود التعاقد بين النادى المصري والفرع التابع له فى الجيزة.

وقال مصطفى شومان المدير الإدارى لفرع الجيزة تصريحات صحفية إن النادى المصرى حصل على مقدم قيمة التعاقد 150 ألف جنيه، مقابل منحنا حق إقامة فرع للنادى المصري فى الجيزة ومنحنا حقوق قيد اللاعبين فى البراعم وفريقى الناشئين مواليد 2000 و2002 وإدارة الفريقين إدارة كاملة إلا أن النادى لم يلتزم بالعقود المبرمة ورفض قيد أى لاعب فى صفوف الناشئين حتى الآن والاكتفاء بقيد البراعم فقط.

وأضاف أن فرع الجيزة سيتخذ كل الإجراءات القانونية التى تحقظ حقوقه تجاه النادى المصرى، الذى لم يلتزم باتفاقاته رغم تشجيع الدولة على الاستثمار الرياضى، إلا أن إخلال النادى المصرى بتعاقداته يجهد عمليات الاستثمار فى مهدها التى تسجعها الدولة ولايشجع المستثمرين على الاستثمار فى مجالات الرياضة، محذرًا كل الجهات التى ترغب فى التعاون مع النادى المصري بعدم إبرام أى تعاقدات مع إدارة النادى الحالى لأنها لاتلتزم بتعاقداتها.



عقد المصرى و فرع الجيزة