شكرا لقرائتكم خبر عن قبل مواجهة جيما.. ماذا فعل الأهلي مع الأندية الإثيوبية؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بعدما ضرب فريق جيما أبا جيفر الإثيوبي موعدًا مع الأهلي في دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا يتجدد صراع المادر الأحمر مع الأندية الإثيوبية في أدغال أفريقيا.

فريق جيما أبا جيفر الإثيوبي تأهل لدور الـ32 على حساب أساس تيليكوم بطل جيبوتي بعدما فاز الأول على الأخير في جيبوتي 3-1 الأسبوع الماضي، قبل أن يتعادل معه في مباراة العودة بنتيجة 2-2 ليحجز بطل إثيوبيا بطاقة العبور لدور الـ32 ، ومن المقرر أن يواجه الأهلي نظيره الإثيوبي في ذهاب دور الـ32 أحد يومي 14 و15 ديسمبر الجاري في مصر، بينما تقام مباراة العودة بإثيوبيا أحد أيام 21،22 الشهر ذاته.

الأهلي وصيف بطولة أفريقيا الأخيرة لعب مع أندية أثيوبيا أربع مباريات انتهت ثلاث منها بنتيجة التعادل فيما فاز الأهلي في مباراة واحدة فيما انسحب فريق داشن بروري (داشن بير) من ملاقاة الأهلي.

بداية مواجهات الأهلي مع الفرق الإثيوبية كانت في نسخة 1991 بدوري الأبطال بعدما كان مُقرراً أن يلتقي الأهلي بفريق داشن بروري (“داشن بير”، فيما بعد) في دور الـ32 من البطولة، إلا أن الفريق الإثيوبي قرر الانسحاب من مواجهة الأهلي، ليتأهل الأخير إلى دور ثمن النهائي.

في نسخة 1998 من دوري الأبطال، واجه الأهلي فريق البُنّ الإثيوبي في دور الـ32 أقيمت مباراة الذهاب في إثيوبيا، وانتهت بنتيجة التعادل الإيجابي 1-1 سجل للأهلي حسام حسن. وفي الإياب بالقاهرة كان التعادل بنتيجة 2-2 كافيًا لتوديع الأهلي البطولة من دور الـ32، في أول مشاركة له عقب سنوات من مقاطعة الفريق للبطولات الإفريقية ، وخاض الاهلي هذه المباراة بالفريق غير الأساسي نظرًا لتزامنها مع موعد مشاركته في بطولة النخبة العربية بتونس والتي خاضها الأهلي بالفريق الأساسي.

– نسخة 2012 من دوري أبطال إفريقيا، تجددت المواجهة بين الأهلي والبُنّ الإثيوبي في دور الـ32 من البطولة. أقيمت مباراة الذهاب في إثيوبيا، وانتهت بنتيجة التعادل السلبي، وفي مباراة العودة بالقاهرة نجح الأهلي في تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة بتوقيع فابيو جونيور، ومحمد أبو تريكة «هدفان».