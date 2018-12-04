شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يستحدث مسابقة كأس مصر لمواليد 97 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هانى أبو ريدة استحداث مسابقة جديدة لكأس مصر مواليد 1997 بداية من الموسم الحالى يشارك فيها كل أندية مصر من مختلف الأقسام . كما تقرر أن يكون مشاركة الفرق اختياريًا وسيتم مخاطبة أفرع الاتحاد بهذا الشأن . واستمع المجلس من جانب محمود سعد المدير الفنى للاتحاد حول الفترة المقبلة وما بها من ارتباطات وتوصيات للجنة الفنية لتطوير المنظومة الكروية الفترة المقبلة.

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