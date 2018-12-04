هداف الدوري الإنجليزي يوجه رسالة تحذير شديدة اللهجة إلى محمد صلاح

عمرو ابوبكر

وجه لاعب فريق آرسنال "بيير إيميريك أوباميانج" رسالة للاعب فريق ليفربول "محمد صلاح" والثنائي هاري كين وأجويرو لاعبي الدوري الإنجليزي.

وقال "أوباميانج" في تصريحات نشرتها صحيفة "ديلي إكسبريس" الإنجليزية: "22 هدفًا مع آرسنال في 32 مباراة في مختلف البطولات، أمر رائع، أليس كذلك؟ كما أعتقد أنني لست لائقًا بنسبة 100 %".

وأضاف: "أنا سعيد حقًا لأن أفضل ما لدي سيظهر بعد ذلك، لقد شعرت بذلك أمام توتنهام، آمل أن أكون على نفس المستوى مع هاري كين وأجويرو ومحمد صلاح، واقتناص الحذاء الذهبي من محمد صلاح الذي فاز به العام السابق؛ أعتقد أنني قادر على...