بوجلبان يكشف لمصراوي حقيقة توسطه لضم بن عمر للأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

نفى التونسي أنيس بوجلبان، لاعب النادي الأهلي الأسبق، ما تردد بشأن طلب مسؤولي القلعة الحمراء منه التدخل والتوسط من أجل تعاقد الفريق مع لاعب النجم الساحلي التونسي محمد أمين بن عمر.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت الى أن بوجلبان، ظهر في الصورة من أجل مساعدة الأهلي في التعاقد مع محمد أمين بن عمر خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأشار بوجلبان في تصريحات لـ"الخليج 365" "ما تردد عن دخولي وسيطا من أجل مساعدة الأهلي في ضم بن عمر غير صحيح على الإطلاق".

واختتم لاعب الأهلي الأسبق تصريحاته قائلا "لا علاقة لي من قريب أو بعيد بأمين بن عمر، الأهلي لم يطلب مني أي أمر، ولم أتحدث مع اللاعب بشأن تواجده بالدوري المصري".