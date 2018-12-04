رياضة | أهم أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 4-12-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الزمالك اليوم الثلاثاء 4-12-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي الزمالك اليوم الثلاثاء العديد من الأحداث الساخنة والتي كان أبرزها أن الزمالك يخطط لخطف "خربين" من الهلال السعودي وغيرها من الأحداث الأخرى.

ويستعرض "الخليج 365 الرياضي" اهم اخبار الزمالك الساخنة اليوم الثلاثاء على النحو التالي:

*الزمالك يخطط لخطف "خربين"

دخل السوري عمر خربين لاعب الهلال السعودي دائرة اهتمام الزمالك للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

ويقود أمير مرتضى المشرف على فريق الكرة بنادي الزمالك، المفاوضات مع السوري عمر خربين لضمه للقلعة البيضاء في ميركاتو الشتاء.

وعلى الرغم من الإعلان عن انتقال اللاعب إلى صفوف بيراميدز في ميركاتو الشتاء لكن إدارة الزمالك تسعى لتحويل مسار الصفقة إلى ميت عقبة ورحيل بعض اللاعبين كمقايضة إلى صفوف بيراميدز نظير ضم خربين.

*بهاء مجدي يقود الجبهة اليسرى للزمالك أمام المصري

يعود بهاء مجدي لقيادة الجبهة اليسرى للزمالك في مباراة المصري البورسعيدي المقرر لها يوم الخميس القادم ببطولة الدوري على حساب عبدالله جمعة.

وتماثل بهاء مجدي للشفاء بشكل كامل من الإصابة التي تعرض لها في الفترة الماضية وأصبح جاهزًا للمشاركة في المباريات بشكل كامل.

*تفاصيل جلسة أمير مرتضى مع أحمد رفعت في الزمالك

عقد أمير مرتضى المشرف العام على فريق الكرة بالزمالك جلسة مع أحمد رفعت صانع الألعاب خلال الساعات الماضية.

أمير مرتضى أبلغ رفعت برغبة الزمالك في بقائه مع الفريق وعدم الاستغناء عنه بشكل نهائي وأقنعه بخروجه للإعارة لمدة 6 شهور حتى نهاية الموسم مع قيده بشكل أساسي في الموسم الجاري.

واقترب نادي الجونة من الحصول على خدمات رفعت على سبيل الإعارة بعد المفاوضات القوية التي قطعوها مع اللاعب والإتفاق معه على بنود الصفقة.