رياضة | فالنسيا وخيتافي يتأهلان لثمن نهائي كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا وخيتافي يتأهلان لثمن نهائي كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

بات خيتافي وفالنسيا أول المتأهلين لدور الـ16 بكأس ملك إسبانيا، عقب فوزهما اليوم الثلاثاء على قرطبة من الدرجة الثانية، وإيبرو من الدرجة الثالثة، على الترتيب، في إياب دور الـ32 بالمسابقة.

وعلى ملعبه (كوليسيوم ألفونسو بيريز)، أمطر خيتافي شباك ضيفه قرطبة، بنتيجة 5-1.

سجل للفريق المدريدي، أنخيل لويس رودريجيز "هاتريك" في الدقائق 42 "ضربة جزاء" و78 و80 ، فرانسيسكو بورتييو بالدقيقة 18، وروبرتو إيبانيز بالدقيقة 49، فيما سجل هدف الشرف للضيوف إيثامي أرتيليس في الدقيقة 70.

وبهذا يتأهل الفريق المدريدي لثمن النهائي، بإجمالي المواجهتين بنتيجة ثقيلة (7-2)، بعد فوزه في مباراة الذهاب على ملعب قرطبة (2-1).

