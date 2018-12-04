كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر فالنسيا وخيتافي يتأهلان لثمن نهائي كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
وعلى ملعبه (كوليسيوم ألفونسو بيريز)، أمطر خيتافي شباك ضيفه قرطبة، بنتيجة 5-1.
سجل للفريق المدريدي، أنخيل لويس رودريجيز "هاتريك" في الدقائق 42 "ضربة جزاء" و78 و80 ، فرانسيسكو بورتييو بالدقيقة 18، وروبرتو إيبانيز بالدقيقة 49، فيما سجل هدف الشرف للضيوف إيثامي أرتيليس في الدقيقة 70.
وبهذا يتأهل الفريق المدريدي لثمن النهائي، بإجمالي المواجهتين بنتيجة ثقيلة (7-2)، بعد فوزه في مباراة الذهاب على ملعب قرطبة (2-1).
شكرا لقرائتكم خبر عن رياضة | فالنسيا وخيتافي يتأهلان لثمن نهائي كأس إسبانيا على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة الفجر وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي الفجر ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .