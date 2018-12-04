رياضة | المنيري يشارك في ندوة الاتحاد المصري لألعاب القوى عن تطوير الطب الرياضي

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نظم اليوم الاتحاد المصري لألعاب القوى بالاشتراك مع مركز الأبحاث وتطوير الطب الرياضي سميدسبورتس ندوة بعنوان " إصابات الملعب والمضمار" بالمركز الأوليمبي بالمعادي من العاشرة صباحا حتي الثالثة عصرا وقدم الندوة الدكتور مصطفي المنيري طبيب الزمالك والمنتخب السابق والدكتور سيف شاهين رئيس الاتحاد المصري لألعاب القوى. وحضر الندوة الدكتور باسم فليجه وتحدث عن إصابات الكتف والدكتور ياسر الصافوري ويتحدث عن إصابات الطرف العلوي والدكتور وليد رضا وتحدث عن إصابات الركبة والدكتور أحمد حازم وتحدث عن إصابات الحوض والدكتور مجدي الصباغ وتحدث عن الوقاية من الإصابات والدكتور عمرو عباس ويتحدث عن الاستراتيجية الطبية والدكتور نورا حسب الله وتحدثت عن التغذية والكابتن ايهاب عبد الرحمن ويتحدث عن خطورة المنشطات

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