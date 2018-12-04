رياضة | أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 4-12-2018

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار الأهلي اليوم الثلاثاء 4-12-2018 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد اليوم الثلاثاء 4-12-2018 العديد من الأخبار التي تخص النادي الأهلي، والفريق الأول لكرة القدم.

ونستعرض أهم أخبار اليوم الثلاثاء :-

وليد سليمان جاهز لمواجهة الجونة

أعلن وليد سليمان لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي جاهزيته لمواجهة فريقه غدا أمام الجونة في مباراة مؤجلة من الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

وانتظم سليمان في التدريبات الجماعية للفريق الأحمر بعد غيابه ليومين متتاليين بسبب إصابته بأجهاد عضلي.

مؤمن زكريا يعود لقائمة الأهلي أمام الجونة

عاد مؤمن زكريا لقائمة الأهلي لمواجهة الجونة غدا، بعدما أعلن محمد يوسف عنها عقب مران الفريق اليوم الثلاثاء.

وكان زكريا قد ابتعد عن المشاركة مع الأهلي في المباريات الأخيرة، لكنه خضع لبرنامج تأهيلي ليتم ضمه لقائمة مباراة الغد.

تعثر مفاوضات الأهلي مع دياز

كشف الصحفي الإسباني باتريس ميهان عن تعثر مفاوضات الأهلي مع المدرب الأرجنتيني رامون دياز بسبب رغبة المدرب في إحضار 6 مساعدين له في الجهاز الفني.

ويسعى مجلس إدارة النادي الأهلي، للتعاقد مع مدير فني جديد لخلافة الفرنسي باتريس كارتيرون والذي أقيل من منصبه عقب الخروج من البطولة العربية.

بنحليب يقترب من الأهلي

اقترب النادي الأهلي من الحصول على خدمات المهاجم المغربي محمود بن حليب لاعب الرجاء المغربي خلال الساعات القليلة المقبلة.

وتوصل مسئولو الأهلي إلى اتفاق مع نظائرهم في الرجاء المغربي لضم هداف بطولة "الكونفدراليط" مقابل 2 مليون دولار.

عمرو طارق يلمح انتقاله للأهلي

ألمح عمرو طارق لاعب أولارندو سيتي الأمريكي بانتقاله إلى النادي الأهلي في يناير المقبل.

ونشر طارق صورة له عبر حسابه بموقع التواصل "انستجرام" للنادي الأهلي من برج القاهرة.