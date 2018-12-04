رياضة | أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 4 – 12 – 2018.. رقم إفريقي مميز لـ"صلاح"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أهم أخبار ليفربول اليوم الثلاثاء 4 – 12 – 2018.. رقم إفريقي مميز لـ"صلاح" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

شهد نادي ليفربول الإنجليزي اليوم الأحد، الموافق 2 ديسمبر لعام 2018، العديد من الأحداث الهامة، الخاصة بفريق الكرة، أبرزها أصداء حصول الدولي المصري محمد صلاح علي المركز السادس في الترتيب النهائي بقائمة الكرة الذهبية.

وإليكم أبرز الأخبار الساخنة في ليفربول اليوم الثلاثاء 4 – 12 – 2018:

- رقم إفريقي مميز لـ"صلاح":

حقق محمد صلاح نجم منتخب مصر وليفربول الإنجليزي رقماً إفريقياً مميزاً رغم عدم الفوز بجائزة الكرة الذهبية، حيث أصبح أعلى ترتيب للاعب إفريقي في جائزة الكرة الذهبية منذ صامويل إيتو في 2009 والذي كان خامساً في الترتيب.

- الدول العربية تظلم "صلاح" في الكرة الذهبية:

حل الدولي المصري محمد صلاح لاعب نادي ليفربول الإنجليزي في المركز السادس في ترتيب قائمة المرشحين للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2018 والتي فاز بها الكرواتي لوكا مودريتش.

واختارت بعض الدول العربية نجمنا المصري صلاح ضمن اختياراتها للفوز بالكرة الذهبية فقد صوتت كلا من؛ اليمن ومصر وفلسطين كاختيار أول، بينما جاء "مو" في المرتبة الثالثة لاختيارات دولة السعودية، بينما لم يتواجد صلاح ضمن اختيارات 3 دول وهي؛ الجزائر وموريتانيا وتونس، فيما اختارته سوريا والسودان في المرتبة الثالثة.

- غياب صلاح عن المرشحين لجائزة لاعب الشهر:

أعلن الإتحاد الإنجليزي لكرة القدم عن قائمة المرشحين لافضل لاعب خلال شهر نوفمبر الماضي، حيث غاب اللاعب الدولي المصري محمد صلاح عن هذة القائمة، بسبب عدم تألقه بشكل مميز في هذا الشهر.

وضمت القائمة 7 لاعبين هم: دافيد سيلفا (مانشستر سيتى)، ليروي سانى (مانشستر سيتى)، رحيم ستيرلينج (مانشستر سيتى)، فيليبى أندرسون ( ويست هام)، اندرى روبيرتسون ( ليفربول)، لوكاس ديين (إيفرتون)، موسى سيسوكو (توتنهام).