رياضة | ساليتاس البوركيني يواجه المصري في دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ساليتاس البوركيني يواجه المصري في دور الـ32 من الكونفدرالية الإفريقية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تأهل فريق ساليتاس بطل بوركينا فاسو إلى دور الـ 32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية وذلك بعد تخطي عقبة منافسه واكريا بطل غينيا في منافسات الدور التمهيدي.

وكان ساليتاس قد خسر من واكريا في مباراة الاياب التي جمعتهما اليوم على ملعب الثامن والعشرين من سبتمبر بالعاصمة الغينية كوناكري بثلاثة أهداف مقابل هدف إلا أن ساليتاس البوركينابي نجح في الصعود، بنتيجة مباراة الذهاب التي انتهت لصالحه بهدفين نظيفين.

ويلتقي ساليتاس مع المصري البورسعيدي في دور الـ32 ، حيث ستكون مباراة الذهاب على ستاد بورسعيد أحد أيام 14، 15، 16 ديسمبر الجاري.

وستقام مباراة الاياب بين الفريقين في العاصمة البوركينابية واجادوجو أحد أيام 21، 22، 23 ديسمبر الجاري.