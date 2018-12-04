رياضة | سكرينيار يوجه صدمة لبرشلونة.. وغموض في مفاوضاته مع إنتر ميلان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر سكرينيار يوجه صدمة لبرشلونة.. وغموض في مفاوضاته مع إنتر ميلان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يواصل نادي برشلونة الاسباني مساعيه للتعاقد مع نجم دفاع انتر ميلان اليطالي، ميلان سكرينيار، والذي يمثل دعامة قوية لتعزيز خط الدفاع.

وأعلن البارسا أنه يراقب عن كثب سكرينيار، كما ذكر من قبل موقع "FcInterNews.it"، الذي يغطي أخبار النيترازوري، والذ كشف أن النادي الكتالوني قد أرسل "الكشافة" لمراقبة الللاعب مع منتخب بلاده سلوفاكيا.

ويحاول البارسا إغراء اللاعب، لكن سكرينيار لديه أفكار واضحة ويقسم الولاء للإنتر، وقد صرح من قبل لـ"سكاي سبورت": "الأصوات موجودة دائماً في الفرق الكبيرة، حيث تبحث عن التعاقد مع نجوم كبار ولكن بالنسبة لي فإن إنتر ميلان فريق رائع، وأنا سعيد هنا ومع الفريق نحن جيدون جدا".

وبخصوص التجديد، فإن جماهير النيترازوري مطمئنة لتمسك الادارة باللاعب، ويقيمون اللاعب بما يبلغ 100 - 120 مليون يورو، ولكن لضمان استمراره يخدم الآن أيضا خطوة من قبل أحد الشركات الراعية للإنتر، والمفاوضات للتجديد ما زالت متوقفة.

كما أن هناك مشكلة، تتمثل في القيود المفروضة من قبل الاتحاد الاوروبي، وإنتر ميلان يرغب في التحرر من نير "اللعب النظيف المالي"، ولا تعطي القيادة برئاسة "سونينج" الضوء الأخضر لتمديد عقد اللاعب مع ارتفاع طلبات سكرينيار، الذي يريد أن يرتفع راتبه، ويكون عقده على الأقل لـ4 سنوات مع النيترازوري الذي حدد ما لا يزيد عن 2.5- 3 مليون يورو كراتب سنوي، وعلى أي حال ليس الحسم قبل الميركاتو الصيفي المقبل.

وفي الختام، جميع الأمور المتعلقة بتجديد عقد سكرينيار تأجلت، ولكن في الوقت نفسه يبعث المدافع السلوفاكي المتألق إشارة هامة بتصريحاته، التي يؤكد أنه يريد البقاء في إنتر ميلان، وفي برشلونة حتى الآن يبحثون عن حسم التعاق مع اللاعب بأي طريقة.