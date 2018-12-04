رياضة | أخبار برشلونة - ميسي يغيب عن مواجهة ليونيسا في كأس إسبانيا

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أخبار برشلونة - ميسي يغيب عن مواجهة ليونيسا في كأس إسبانيا والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن إرنستو فالفيردي المدير الفني لبرشلونة قائمة الفريق التي سيواجه بها كولتورال ليونيسا على ملعب الكامب نو في مباراة العودة لدور الـ32 من منافسات كأس ملك إسبانيا. وكان برشلونة خاض مباراة الذهاب خارج ملعبه وفاز بهدف نظيف في الوقت القاتل من المباراة أحرزه المدافع كليمو لينجليه. وقرر فالفيردي عدم إستدعاء نجم الفريق الأرجنتيني ليونيل ميسي لإراحته لمباراة الدوري المقبلة أمام إسبانيول السبت المقبل. وعاد لقائمة الفريق الكتالوني من الإصابة كلا من الحارس الهولندي ياسبر سيلسين والمدافع البلجيكي توماس فيرمايلين. يذكر أن برشلونة فاز الأحد الماضي في مباراة الأسبوع الـ14 من الدوري الإسباني على فياريال بهدفين نظيفين.

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