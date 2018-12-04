رياضة | 6 مواجهات نارية في مجموعة القاهره بالممتاز "ب"

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر 6 مواجهات نارية في مجموعة القاهره بالممتاز "ب" والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تنطلق في الثانية والنصف عصر من عصر الخميس - 6 ديسمبر - ستة مواجهات ناريخ بالجولة الـ 12 للمجموعه الثانية من دوري الممتاز "ب" والتي تضم فرق القاهره والقناة.

ومن المقرر أن يستضيف نادى النصر صاحب المركز السادس بقيادة سيد عيد برصيد 15 نقطة نظيرة فريق الترسانه الخامس بقيادة أحمد كشرى برصيد 19 نقطة.

وعلى استاد القناه القديم، يلتقي نادى القناة الرابع بقيادة أبو طالب العيسوي برصيد صاحب الـ 21 نقطة مع فريق نادى دمياط العاشر بقيادة المدرب أيمن حواس برصيد 12 نقطة.

وعلى استاد السويس الجديد، يحل إف سي مصر الثاني برصيد 22 ضيفاً على فريق منتخب السويس صاحب الـ 11 نقطة بالترتيب الحادي عشر.

ويواجه فريق الرزقا صاحب المركز الثاني بقيادة أحمد سند برصيد 11 نقطة نظيرة فريق كوكا كولا الذي يحتل المركز الثالث برصيد 21 نقطة، بقيادة تامر مصطفى.

ويلعب فريق المريخ التاسع برصيد 13 نقطة مع فريق أبى صقل الاخير برصيد نقطتين.

وعلى استاد السكه الحديد، يخوض فريق بورتو قبل الاخير بقيادة أشرف توفيق لقاء مرتقب مع فريق الشمس بقيادة طه شحاتة، حيث يحتل الشمس المركز الثامن، برصيد 14 نقطة، بينما يأتي بورتو بالمركز الثالث عشر برصيد 9 نقاط.

وتأجلت مباراة جمهورية شبين مع سيراميكا إلى يوم 31 ديسمبر الحالي بسبب تواجد عدد من لاعبي فريق سيراميكا ضمن منتخب الكرة الشاطئية.

- ترتيب المجموعة الثانية:

1- سيراميكا 23 نقطة

2- نادي مصر 22 نقطة

3- كوكاكولا 21 نقطة

4- القناه 21 نقطة

5- الترسانه 19 نقطة

6- الشمس 16 نقطة

7- ج شبين 14 نقطة

8- النصر 13 نقطة

9- المريخ 13 نقطة

10- دمياط 12 نقطة

11- منتخب السويس 11 نقطة

12- الزرقا 10 نقاط

13- بورتو 9 نقاط

14- أبي صقل نقطتين