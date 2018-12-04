رياضة | أليجري: رونالدو يتمتع بتواضع شديد.. ويمكنه تقديم العطاء للنادي والمنتخب لفترة طويلة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أليجري: رونالدو يتمتع بتواضع شديد.. ويمكنه تقديم العطاء للنادي والمنتخب لفترة طويلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تحدث ماسيميليانو أليجري، المدير الفني لفريق يوفنتوس الايطالي، على هامش حفل توزيع جوائز مجلة فرانس فوتبول الفرنسية، لأفضل اللاعبين ن العام الحالي 2018.

وقال أليجري في تصريحات صحفية: "يمكنك رفع مستوى ويبدأ مثل كل أسابيع أخرى، نحن فقط في ديسمبر، ما يهم هو كيفية الوصول في شهر مارس، نأمل أن يكون هذا هو الوقت المناسب لدوري الأبطال".

وحول مباراة يوفنتوس وإنتر ميلان، قال أليجري: "أعط إشارة لديك لإعطاء نتائج متسقة، لن تكون سهلة لأن انتر هو فريق به قيم فنية عظيمة، ويتدرب جيدا، وقدم سباقا جيدا في روما، ومن ثم تكون المباراة القادمة رائعة، انها دربي إيطاليا، والشيء المهم هو أنها أمسية رياضية لطيفة".

وعن بينتانكور قال: "صار بنتانكور من أفضل شباب "97" في يوفنتوس، هو أفضل بكثير، وتحسن الآن كلاعب في خط الوسط، خاصة أن الجبهة المركزية في الدفاع، وهو حده يجعل من الصعب علينا إدارة اللعبة عدة مرات، ويحتاج اللاعب إلى تحسين ما لديه من صفات مهمة، إنه لاعب مهم لنا".

واستطرد بالحديث عن كريستيانو رونالدو قائلاً: "زادت الكفاءة المهنية التي كانت دائما في يوفنتوس بانضمام لاعب غير عادي "رونالدو"، حتى أن برغم ما يتمتع به من امكانيات تجعله في وضع جيد جدا، إللا أنه يتمتع بتواضع شديد ثم قبل كل شيء لديه قدرة على التنافسية، إن لديه دوافع كبيرة".

وواصل: "قد فاز رونالدو خمسة مرات بالبالون دور، على الرغم من كل ما فاز به هو مثال كل يوم، فهو يعتني بكل التفاصيل الصغيرة. إنه مثال للشباب، ليس فقط الصفات التقنية كافية. استحق ما فعله مع ريال مدريد الذي فاز بدوري الأبطال، ومع منتخب البرتغال يقدم أكثر مما كان، ويمكن أن يستمر في العطاء، إنه حافز له أن يفعل أفضل هذا العام ليفوز به في العام المقبل".