شكرا لقرائتكم خبر عن نادال يعلن مشاركته فى بطولة برشلونة 2019 والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أعلن اللاعب الإسبانى رافائيل نادال عن مشاركته فى بطولة برشلونة العام المقبل، من أجل الدفاع عن لقبه الـ11 الذى أحرزه فى البطولة، وقد أحرزه العام الماضى.

وقال «نادال»، فى تصريحات نقلتها صحيفة «ماركا» الإسبانية: «مرة أخرى، أحب أن أعلن مشاركتى فى بطولة برشلونة، فالعام المقبل سيكون خاصًا للغاية بالنسبة لى، حيث سيشهد مشاركتى فى برشلونة للمرة الـ15 فى مسيرتى».

وفى الـ 14 نسخة السابقة التى شارك بها نادال لم يخسر اللاعب الإسبانى سوى 3 مرات فقط، ليصبح بالتالى أول لاعب يؤكد مشاركته فى البطولة التى ستقام بين يومى 20 و28 من شهر أبريل المقبل.

وبدوره، قال ألبرت كوستا، مدير البطولة: «إنها أخبار سارة أن يعود نادال إلى برشلونة من جديد، وهو خبر يبدو معتادًا بالنسبة للجماهير، ولكنه يظهر تقديره للعمل الذى نقوم به، وبدورنا نشعر بالفخر لمشاركة أفضل لاعب فى التاريخ على الملاعب الترابية».

ويتوقع «كوستا» أن يشارك ما بين 4 ولاعبين من المصنفين العشرة الأوائل عالميًا فى البطولة، كما حدث الموسم الماضى بمشاركة نادال، ونوفاك ديوكوفيتش، ودومينيك ثيم، وديفيد جوفين، وكى نيشيكورى، وجريجور ديمتروف.

فى شأن آخر، يرى الهولندى المعتزل ريتشارد كرايتشك، بطل ويمبلدون عام 1996، أن النجم الصربى نوفاك ديوكوفيتش هو اللاعب الأفضل فى تاريخ لعبة التنس.

وقال «كرايتشك»، فى حوار مع صحيفة «تنس وورلد»: «عند النظر إلى النتائج وطول المسيرة الاحترافية، فستقول إن روجر فيدرر هو اللاعب الأفضل فى التاريخ، ولكن عندما يواجه فيدرر نظيره ديوكوفيتش ويكون الثنائى فى أفضل حال، يفوز ديوكوفيتش فى معظم المباريات». وأضاف: «أرى أن ديوكوفيتش وصل إلى مستوى فى التنس يصعب التفوق عليه، ولا يزال أمامه عامان أو 3 أعوام للعب فى أعلى المستويات، كما أن فيدرر لعب 20 عامًا فى القمة وبمستوى ثابت لا يصدق».

وتابع كرايتشك: «تمكن ديوكوفيتش من الفوز بأربع ألقاب متتالية فى الجراند سلام، وهو إنجاز كبير لم يحققه فيدرر أو نادال».

من جهة أخرى، رفض الرئيس التنفيذى لرابطة محترفى التنس كريس كيرمود، تغيير شكل البطولة الختامية للموسم، رغم مطالبات النجم السويسرى روجر فيدرر بضرورة إقامة مباريات البطولة من أفضلية 5 مجموعات وليس 3 مجموعات كما هو معمول به الآن.