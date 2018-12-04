شكرا لقرائتكم خبر عن «بيريز» يجس نبض «نيمار ومبابى» فى حفل الكرة الذهبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشفت صحيفة «آس» الإسبانية عن مفاوضات فلورنتينو بيريز، رئيس نادى ريال مدريد الإسبانى، مع الثنائى نيمار دا سيلفا وكيليان مبابى، لاعبى فريق باريس سان جيرمان الفرنسى، من أجل التعاقد معهما خلال فترة الانتقالات الشتوية فى يناير المقبل.

وأضافت الصحيفة أن بيريز تحدث مع ثنائى باريس سان جيرمان على هامش حفل الكرة الذهبية الذى أقيم أمس الأول، وتُوج بها الكرواتى لوكا مودريتش، نجم فريق ريال مدريد.

وأوضحت الصحيفة أن بيريز بحث مع البرازيلى نيمار إمكانية استغلال البند الخاص برحيله عن سان جيرمان مقابل دفع 200 مليون يورو لنادى «حديقة الأمراء».

وأشارت إلى أن رئيس الميرنجى حاول إقناع النجم البرازيلى بالانتقال إلى صفوف النادى الملكى، موضحًا له أنه سيكون النجم الأول فى الفريق وسيكون المرشح الأول للكرة الذهبية كل عام حيث أعطى له مثالا بالبرتغالى كريستيانو رونالدو والأخير لوكا مودريتش.

وشددت على أن بيريز استغل الرحلة إلى العاصمة الفرنسية من أجل إقناع مبابى ونيمار بالانتقال إلى الميرنجى فى الانتقالات الشتوية، حيث يريد أن تكون صفقة مدوية للرد على رحيل البرتغالى كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس الإيطالى مطلع الموسم الجارى.

وتابعت الصحيفة أن مبابى أحد أبرز اللاعبين الذين يرغب ريال مدريد فى الفوز بخدماتهم، وكان قريبا من التعاقد معه قبل عامين، ولكن اللاعب قرر الذهاب إلى باريس سان جيرمان بعد حصوله على مميزات مادية وعينية كبيرة.

بحسب الصحيفة الحديث بين مبابى ورئيس ريال مدريد كان وديًا وليست مفاوضات رسمية، حيث كان يأمل بيريز فى استمالة اللاعب الشاب وانتظار الوقت المناسب للدخول فى مفاوضات مع باريس سان جيرمان. ويرتبط اسم نيمار ومبابى بريال مدريد منذ موسمين، لكن الأول انتقل من برشلونة إلى باريس سان جيرمان مقابل 222 مليون يورو وهو رقم قياسى فى تاريخ سوق الانتقالات، فيما كلف مبابى خزينة النادى الباريسى 180 مليون يورو دفعت إلى موناكو، أى أنه ثانى أغلى صفقة فى تاريخ اللعبة. على جانب آخر، ذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية أنه منذ تعيين سانتياجو سولارى فى منصب المدير الفنى لريال مدريد، خرج نجم وسط الفريق الإسبانى إيسكو من تشكيلة الفريق الأساسية ولم يظهر إلا احتياطيًا فى المباريات الماضية. قالت الصحيفة إن وضع إيسكو مع الميرنجى أصبح غير مريح على الإطلاق بعدما ظل على مقاعد البدلاء خلال الفترة الأخيرة، لاسيما بعد تعيين سولارى بعقد طويل الأمد مع ريال مدريد مؤخرًا. أشارت الصحيفة إلى أن المدرب الأرجنتينى عبر عن استيائه الشديد من زيادة وزن إيسكو فى الفترة الأخيرة، موضحًا أن ذلك هو السبب فى عدم الدفع به أساسيًا مع النادى الملكى. أوضحت الصحيفة أن إيسكو بدأ فى البحث عن عرض للخروج من هذا المأزق والرحيل عن الميرنجى خلال فترة الانتقالات الشتوية، فى الصيف المقبل على أقصى تقدير. وكشفت صحيفة «ميرور» الإنجليزية عن صراع رباعى على ضم إيسكو، بين ثلاثة أندية إنجليزية هى مانشستر سيتى وتشلسى وتوتنهام هوتسبير، فضلا عن يوفنتوس الإيطالى. ويرتبط إيسكة مع ريال مدريد بشرط جزائى تبلغ قيمته 700 مليون يورو، لكن قد يتم إلغاؤه فى حال إصراره على الرحيل واستمرار أزمته مع سولارى.