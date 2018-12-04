شكرا لقرائتكم خبر عن ختام نارى للجولة الـ15 بالدورى الإنجليزى والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تستأنف مباريات الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدورى الإنجليزى، اليوم «الأربعاء»، بـ6 لقاءات قوية لتختتم بها هذه الجولة، قبل أن تبدأ مباريات الجولة السادسة عشرة يوم السبت المقبل. وفى مباراة هى الأقوى وأحد أهم الديربيات على مستوى العالم، يستضيف مانشستر يونايتد نظيره أرسنال، فى قمة الجولة الخامسة عشرة، على ملعب أولد ترافورد، معقل الشياطين الحمر، فى تمام الساعة العاشرة مساء. يدخل الفريقان اللقاء بحثا عن الظفر بالنقاط الثلاث، حيث يأمل أصحاب الأرض فى الفوز باللقاء لتحسين وضعهم فى الجدول، حيث يحتل مانشستر يونايتد المركز السابع برصيد 22 نقطة، وهو نفس رصيد إيفرتون الذى يحتل المركز السادس، فيما يأتى أرسنال المنتشى هذا الموسم، والذى يقدم كرة قدم رائعة أثنى عليها الجميع تحت قيادة أوناى إيمرى، فى المركز الرابع برصيد 30 نقطة، وبفارق الأهداف عن توتنهام. ويسعى مانشستر للفوز واستغلال عاملى الأرض والجمهور، وكى يحسن من موقعه فى الجدول حيث إن المركز السابع لا يليق بالشياطين الحمر، فيما يأمل أرسنال فى الفوز للزحف نحو مراكز المقدمة أو على أقل تقدير البقاء فى المربع الذهبى. وفى مباراة أخرى، يحل فريق ليفربول، المحترف ضمن صفوفه النجم المصرى محمد صلاح الذى احتل مؤخرا المركز السادس فى قائمة جائزة الكرة الذهبية «البالون دور»، التى تقدمها مجلة فرانس فوتوبول الفرنسية، ضيفا ثقيلا على نظيره بيرنلى، على ملعب «تيرف مور» معقل نادى بيرنلى، وذلك عند الساعة 9.45 مساء اليوم. ويدخل ليفربول اللقاء بحثا عن انتصار جديد ليستمر فى المنافسة على لقب الدورى الإنجليزى، حيث يحتل الريدز المركز الثانى فى جدول الترتيب، برصيد 36 نقطة، فيما يأمل بيرنلى فى تحقيق مفاجأة واقتناص الثلاث نقاط، لمحاولة الابتعاد عن شبح الهبوط، حيث يحتل صاحب الأرض المركز قبل الأخير فى جدول الترتيب برصيد 9 نقاط. وكانت تقارير صحفية إنجليزية قد كشفت أن ليفربول قد يفتقد خدمات ثنائى وسط الفريق أمام بيرنلى، وأوضحت صحيفة «إيكو ليفربول» أن مشاركة الثنائى ساديو مانى وروبرتسون أمام بيرنلى فى محل شك بسبب الإصابة التى تعرضا لها خلال الفترة الماضية. وفى مباراة أخرى، يستضيف توتنهام نظيره ساوثهامتون على ملعب ويمبلى ضمن منافسات نفس الجولة عند الساعة العاشرة مساء، ويحتل توتنهام المركز الخامس برصيد 30 نقطة، فيما يحل ساوثهامتون فى المركز الـ18 برصيد 9 نقاط، كما يستضيف وولفرهامبتون نظيره تشيلسى، على ملعب مولينيو، عند الساعة 9.45، ويحتل أصحاب الأرض المركز الـ12 برصيد 16 نقطة، فيما يحتل تشيلسى المركز الثالث برصيد 31 نقطة.

وأخيرا يحل نيوكاسل ضيفا على إيفرتون، على ملعب جوديسون بارك، عند الساعة 9.45، حيث يحتل إيفرتون المركز السادس برصيد 22 نقطة، فيما يحتل نيوكاسل المركز الـ15 برصيد 12 نقطة، وأخيرا مباراة بين فولهام وليستر سيتى فى نفس التوقيت.