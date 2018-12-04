شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الرياضة: قادرون على استضافة أمم أفريقيا والقرار للجبلاية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - أبلغ الدكتور اشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، المهندس هانى أبوريدة ترحيب الحكومة باستضافة بطولة الأمم الأفريقية بعد سحبها من الكاميرون خاصة أن مصر تمتلك البنية التحتية القادرة على استضافة كافة البطولات العالمية والدولية وفى إطار الاهتمام بتفعيل قطاع السياحة الرياضية.

وأكد صبحى أن اتحاد الكرة يدرس الأمر من كافة النواحى والاعتبارات وأنه تم الاتفاق على إبلاغه بالرد خلال الساعات القليلة المقبلة مشيرا إلى أن مجلس الجبلاية صاحب القرار ونقدر ونحترم أى قرارات يتخذها، خاصة أن البطولة لم يتبق عليها سوى أشهر قليلة واستضافتها قد تؤثر على انتظام المسابقات المحلية وأجندة إعداد المنتخبات الوطنية.

من جهة أخرى بحث أشرف صبحى ومحمد مصيلحى، رئيس مجلس إدارة نادى الاتحاد السكندرى، خلال اجتماعهما أمس عددا من الموضوعات الهامة الخاصة بنادى الاتحاد، وناقشا سبل دعم النادى على صعيد المنشآت الرياضية، وكذلك بحث فرص الاستثمار للنادى بفرعيه القديم والجديد، مؤكدا أن نادى الاتحاد السكندرى «زعيم الثغر» له قيمة كبيرة كأحد أهم الأندية الشعبية والجماهيرية، وسوف نقدم له كل الدعم المناسب وفقا للميزانيات المتاحة. وقدم صبحى التهنئة لرئيس نادى الاتحاد على تأهله لدور الثمانية بالبطولة العربية «كأس زايد للأندية الأبطال فى كرة القدم» لافتا إلى أن نادى الاتحاد يسير بخطى ثابتة فى تلك البطولة، متمنيا لهم مزيدا من الانتصارات والوصول إلى الأدوار النهائية فى البطولة.

وفى المقابل أثنى محمد مصيلحى على جهود وزير الشباب والرياضة، وعلى دعمه الكامل والمتواصل للأندية الشعبية والجماهيرية خصوصا نادى الاتحاد، الذى يمثل قيمة كبيرة عند جماهير الإسكندرية، مؤكدا أن الفترة الحالية والمستقبلية سوف تشهد مزيدا من الدعم والتطوير، على الصعيدين الاستثمارى والرياضى. حضر اللقاء اللواء محمد نور، رئيس الإدارة المركزية للأداء الرياضى، المستشار محمد نصر، أمين عام صندوق التمويل، د. عصام أبوزيد، مدير عام الشؤون التجارية، حسن خلف، مدير عام الشؤون المالية.