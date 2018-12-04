شكرا لقرائتكم خبر عن تعثر مفاوضات الأهلى مع الأرجنتينى دياز بسبب تمسكه باستقدام جهاز أجنبى بالكامل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - شهدت مفاوضات مسؤولى النادى الأهلى مع رامون دياز، المدير الفنى السابق للهلال السعودى، تعثراً بسبب تمسك المدير الفنى الأرجنتينى باستقدام جهاز فنى أجنبى دون وجود عناصر من أبناء النادى، وهو ما اعتبره مسؤولو القلعة الحمراء صعبا فى ظل وجود كوادر لا غنى عنها فى الجهاز الفنى، وستسهل من مهمة المدير الفنى، مثل سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، ومحمد يوسف، القائم بأعمال المدير الفنى، وأيضاً طارق سليمان، مدرب حراس المرمى، وبالرغم من ذلك فإن المفاوضات حتى كتابة هذه السطور مازالت جارية مع رامون دياز على أمل الوصول إلى صيغة اتفاق تساعد على تنصيبه مديراً فنياً، والوضع نفسه مع الأوروجوانى دانيال كارينيو، المدير الفنى السابق للنصر السعودى، الذى تعثرت أيضاً المفاوصات معه بسبب مغالاته المادية، بالرغم من أنه طلب استقدام مساعدين فقط فى الجهاز الفنى، ولايزال الفرنسى سبيستيان ديسابر، المدير الفنى السابق للإسماعيلى، والحالى للمنتخب الأوغندى، فى الصورة تحسباً لفشل المفاوضات مع دياز وكارينيو، جاء ذلك فى الوقت الذى استبعد فيه مسؤولو النادى ترشيحات بعض الوسطاء لعودة البرتغالى مانويل جوزيه مرة أخرى، بسبب تغير الأوضاع الكروية فى الفترة الحالية عن الفترة التى تولى فيها الفريق الكروى، والتى شهدت السيطرة على كافة البطولات المحلية والأفريقية، والمشاركة فى بطولة كأس العالم للأندية فى اليابان، وتم الاتفاق على أن تتم الاستعانة بالمدرب البرتغالى فى الحالات الاستشارية، ومساعدة المدير الفنى الجديد إذا كان فى حاجة لهذا الأمر، كما عقد محمود الخطيب، رئيس النادى، عدة جلسات مع سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة، للاستقرار على تشكيل قطاع الكرة، ومناقشة الأمور الفنية للفريق الكروى والجهاز الفنى.

من جهة أخرى، استقر الجهاز الفنى المؤقت، بقيادة محمد يوسف، على إقامة مران الفريق غداً، الخميس، مباشرة استعدادا لمواجهة طلائع الجيش التى تقام يوم الأحد، ضمن مباريات الفريق ببطولة الدورى الممتاز، رافضاُ منح اللاعبين راحة عقب مواجهة الجونة المقرر لها اليوم بسبب ضيق الوقت.