شكرا لقرائتكم خبر عن «فرانس فوتبول»: صلاح صاحب أفضل إنجاز عربي.. والثاني في أفريقيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - سلطت مجلة «فرانس فوتبول» الفرنسية الضوء على تواجد نجم فريق ليفربول «محمد صلاح» فى قائمة أفضل عشرة لاعبين فى العالم فى عام 2018، وذلك بعد الأداء الرائع الذى ظهر عليه الفرعون المصرى والجوائز الفردية العديدة التى حصل عليها بالإضافة إلى احتلاله المركز الثالث من الاتحاد الدولى لكرة القدم «فيفا»، فى جائزة «الأفضل» خلف لوكا مودريتش، الذى حصل على المركز الأول، وكريستيانو رونالدو الذى حصل على المركز الثانى.

وتواجد نجم المنتخب الوطنى فى المركز السادس حسبما أعلنته المجلة الفرنسية فى الحفل الذى أقيم فى مدينة باريس، والذى أقامته المجلة الشهيرة، والتى تعتبر الجائزة الأقدم فى التاريخ، محققاً أفضل إنجاز عربى على مدار تاريخ جائزة «الكرة الذهبية»، وثانى أفضل إنجاز أفريقى منذ عام 2009، عندما حل النجم الكاميرونى صامويل إيتو خامساً فى ترتيب أفضل لاعبى العالم.

وكتبت المجلة الفرنسية عبر موقعها، «بعد تواجد رياض محرز فى المركز السابع فى عام 2016، عاد اللاعبون الأفارقة إلى التواجد فى قائمة أفضل عشرة لاعبين فى الكرة الذهبية حيث جاء محمد صلاح ورفع علم مصر عاليا فى النسخة الحالية من الجائزة، الفرعون المصرى جاء فى المركز السادس، تواجد محمد صلاح فى المركز الثالث بقائمة أفضل لاعبى العالم هو مكافأة رائعة للنجم المصرى الذى قدم عاماً استثنائياً مع ليفربول وجاء المركز السادس ليكون مكافأة أخيرة لسنة مجنونة قدمها صلاح مع ليفربول، صلاح كان قد وصل إلى الهدف رقم 37 مع الفريق الإنجليزى بينما لم ينتهِ شهر ديسمبر بعد، إلى جانب العديد من تمريراته الحاسمة التى كان لها تأثير واضح على فريقه».

وأضافت المجلة: «صلاح تزعم هجوم ليفربول مع زميليه ساديو مانى وروبيرتو فيرمينيو، ووصل صلاح مع ليفربول أيضا إلى نهائى دورى أبطال أوروبا ولكنه كان نهائيا قاسيا بالنسبة له حيث تعرض لإصابة فى الكتف خلال الشوط الأول بسبب سيرجيو راموس، صلاح لم يقدم الكثير من النجاح فى كأس العالم فى روسيا مع منتخب مصر حيث سجل هدفين فى مرحلة المجموعات التى كانت مخيبة للآمال لمنتخب بلاده، صلاح تعرض مثل الآخرين للركود خلال شهرى سبتمبر وأكتوبر من العام الحالى ولكنه استأنف إيقاعه بعد ذلك، ليصبح 2018 عاما لا ينسى له». وتوج لوكا مودريتش بجائزة الكرة الذهبية، وجاء فى المركز الثانى كريستيانو رونالدو ثم أنطوان جريزمان وكيليان مبابى وليونيل ميسى واحتل محمد صلاح المركز السادس.