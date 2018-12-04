في حكم المؤكد.. «كاريلي» خارج الوحدة السعودي

أصبح رحيل البرازيلي فابيو كاريلي، عن تدريب نادي الوحدة شبه مؤكد، خاصة بعدما ألغى فريقه السابق كورينثيانز عقد مدربه الحالي جاير فنتورا. وأوضحت مصادر داخل الوحدة، أن كاريلي تحدث مع الإدارة على الشرط الجزائي والبالغ 700 ألف دولار مؤكدًا أنه سيدفعه، مشددة على أن إدارة الوحدة اتفقت مع المدرب البديل وسيتم الإعلان عنه متى أعلن كاريلي الرحيل رسميًا.

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