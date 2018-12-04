28 لاعبا في قائمة العراق لمعسكر الدوحة

دعا مدرب منتخب العراق، السلوفيني ستريشكو كاتانيتش، 28 لاعبا، للانخراط في المعسكر التدريبي الذي سيقام في العاصمة القطرية الدوحة، بداية من 18 ديسمبر الجاري، استعدادا لنهائيات كأس آسيا، التي ستنطلق مطلع العام المقبل بالإمارات. وجاءت القائمة كالتالي: جلال حسن ومحمد كاصد ومحمد حميد وفهد طالب ووليد سالم وسامح سعيد وعلاء مهاوي وأحمد إبراهيم وعلي فائز وريبين سولاقه وأحمد عبد الرضا وسعد ناطق وعلي عدنان وفرانس بطرس وهمام طارق وأحمد ياسين وصفاء هادي وبشار رسن وأسامة رشيد وأمجد عطوان ومهدي كامل وحسين علي وعلي حصني ومهند علي ومهند عبد الرحيم وأيمن حسين ومحمد داود وعلاء عباس. وسيلعب المنتخب العراقي في المجموعة الرابعة بكأس آسيا، والتي تضم أيضا منتخبات إيران وفيتنام واليمن.

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