تركيا: السجن 4 أعوام و8 أشهر لدميرتاش

أكدت محكمة استئناف تركية اليوم الثلاثاء، حكماً بالسجن ضد الرئيس المشارك السابق لحزب الشعوب الديمقراطي الموالي للأكراد، صلاح الدين دميرتاش. وقال المحامي كريم الطيبارماك، إن محكمة استئناف أكدت الحكم بالسجن لمدة 4 أعوام و8 أشهر الصادر ضد دميرتاش. وأضاف المحامي، أن الحكم قضى على أي فرص للإفراج عن دميرتاش. من جانبه، رفض دميرتاش الحكم، وقال "سنواصل مقاومة الفاشية وسننتصر". وظل دميرتاش رهن الاحتجاز الذي يسبق المحاكمة منذ نوفمبر (تشرين ثاني) عام، 2016 على خلفية اتهامات بالإرهاب.

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