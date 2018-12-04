يوفنتوس يبدأ حملة الدفاع عن لقب كأس إيطاليا أمام بولونيا

سيخوض نادي يوفنتوس، مواجهة سهلة نسبيًا في دور الـ 16 من كأس إيطاليا، عندما يلتقي بنظيره بولونيا.

وفاز فريق بولونيا على نظيره كروتوني، بثلاثية دون رد، في المباراة التي أقيمت اليوم الثلاثاء، في منافسات الدور الرابع، ليتأهل بولونيا لدور الـ 16 في بطولة كأس إيطاليا.

وسيبدأ نادي يوفنتوس، حملة الدفاع عن لقب كأس إيطاليا أمام نظيره بولونيا، في ظل كونه سيبدأ منافسات البطولة، بداية من دور الستة عشر.

وكان يوفنتوس قد توج بلقب كأس إيطاليا في الموسم الماضي، على حساب نظيره ميلان، بعد فوزه في المباراة النهائية للبطولة برباعية دون رد، حملت توقيع المهدي بنعطية "هدفين" ودوجلاس كوستا ونيكولا كالينيتش بالخطأ في مرماه.