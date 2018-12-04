شاهد.. الزجاج يحول ملعب توتنهام الجديد إلى أيقونة رياضية جديدة

اقترب استاد توتنهام الجديد البالغ 62،000 متفرج ، من الاكتمال تقريباً مع استعداد النادي للإعلان عن بداية جديدة في تاريخه.

يجلس الكوميريل الشهير الآن بفخر في وسط منزل النادي الجديد حيث يضع اللمسات الأخيرة على الواجهة الرائعة، حيث تظهر هذه الصور الجديدة خارج الأرض تقريبًا هناك مع وضع آخر الألواح في مكانها وكل الزجاج مثبت الآن.

ومن المتوقع أن يصدر بيان الأسبوع المقبل لتأكيد متى سيتم ركل الكرة الأولى في الملعب، الجديد الذي سيحمل اسم النادي.

ويأمل المسؤولون الانتهاء من الملعب قبل مباراة مانشستر يونايتد في 13 كانون الثاني (يناير) والذي سيستضيفها استاد توتنهام. حيث يامل المشجعون ان تكون تلك المرة الأخيرة التي يحدد فيها السبيرز موعد اففتاحه قبل أن يحدده سابقاً في 15 سبتمبر.

بعد التأجيل ، لا يزال رئيس النادي دانييل ليفي يرغب في المباراة الأولى لتكون مباراة الأسبوع المقبل مع بيرنلي - لكن ذلك سيقام الآن في ويمبلي ، وستلعب مباراة التأهل المقبلة مع الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بورنموث في يوم الصناديق والذاكرة يوم 29 ديسمبر.

سوف يضع أنصار 6000 محظوظ عيونهم عليه في 16 ديسمبر.

يعقد حاليا اقتراع لمالكي تذاكر الموسم لإيجاد جماهير للمشاركة في حدث الاختبار الاول في منزل النادي الجديد الذي تبلغ تكلفته 850 مليون جنيه إسترليني.

توتنهام واثقون من أن مراجعة السلامة الحرجة ستحدث خلال الأسبوعين المقبلين.

يجب أن يحتفظ الملعب بعد ذلك بسلسلة من الأحداث التجريبية من أجل الحصول على شهادات السلامة ذات الصلة من مجلس هارينجي ، حتى تتمكن الأرض من عقد مباريات تنافسية.